Un Nissan Frontier hybride rechargeable en 2028 ?

• Nissan songerait à offrir une mécanique hybride rechargeable pour sa camionnette Frontier.

Le Nissan Frontier a été renouvelé pour l’année 2022, mais il peine à faire la lutte aux modèles de sa catégorie qui se déclinent en plus de versions et qui ont des motorisations plus variées et plus intéressantes.

La compagnie lui a offert une mise à jour en 2025, un rafraîchissement de mi-parcours qui a modernisé l’extérieur, augmenté la capacité de remorquage, ajouté un volant télescopique à l’intérieur, en plus d’offrir la connexion sans fil aux applications Apple CarPlay et Android Auto, entre autres choses.

Nissan aurait toutefois un plan en tête pour donner un second élan à ce modèle, soit une éventuelle version hybride rechargeable. En fait, la prochaine cuvée de ce produit pourrait profiter d’une telle motorisation et être harmonisée avec le modèle que Nissan propose en Amérique latine, en Asie, ainsi que sur d’autres marchés à travers la planète.

Le responsable de la planification pour Nissan en Amérique du Nord, Ponz Pandikuthira, a confié au site Motor Trend qu’une mise à niveau du groupe motopropulseur du Frontier est nécessaire. « Pour que son cycle de vie ait un sens et soit conforme, il devra être électrifié », a-t-il précisé.

Une version hybride rechargeable serait la solution la plus intéressante pour permettre à Nissan de toujours offrir un modèle doté d’une excellente capacité de remorquage, mais aussi la robustesse nécessaire et attendue dans cette catégorie. Avec une telle approche mécanique, le modèle continuerait à respecter les normes d’émissions polluantes, un autre élément impondérable qu’il faut toujours considérer.

Le Nissan Frontier 2025, avant | Photo : Nissan

Le Nissan Frontier est animé par un moteur V6 de 3,8 litres qui propose une puissance de 310 chevaux et un couple de 281 livres-pieds. Sa consommation d’essence demeure importante à 12,8 litres aux 100 km en ville, 10,2 litres sur l’autoroute. Il est clair qu’une solution hybride rechargeable viendrait changer la donne.

Et si Nissan est la première à offrir une telle approche dans cette catégorie, ça pourrait vraiment relancer son modèle.

Si la compagnie veut faire un pas en avant, elle n’aura pas le choix d’innover.

Et quand est-ce qu’un tel modèle pourrait être offert ? Autour de 2028, selon Ponz Pandikuthira.

Nissan commercialise actuellement deux camionnettes de taille intermédiaire à travers le monde. Le Frontier, qui est assemblé à l’usine américaine de Canton, au Mississippi. La compagnie construit une autre camionnette, la Navara, qui est destinée entre autres à l’Amérique latine. Elle profite d’une plateforme différente et elle est assemblée au Mexique.

On pourrait assister à une stratégie différente, cependant. Explique Ponz Pandikuthira,

« Idéalement, nous aimerions disposer d’une solution de convergence mondiale. »

Autrement dit, un modèle mondial qui reposerait sur une nouvelle structure, capable d’accueillir toutes les motorisations nécessaires pour satisfaire les différents marchés de la planète, y compris une solution hybride rechargeable.

La perspective est très intéressante. Reste à voir si elle se concrétisera, ce qui représenterait une excellente nouvelle pour Nissan.