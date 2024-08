Le Nissan Kicks fait peau neuve pour 2025. Le modèle a été présenté au Salon de New York au printemps dernier et il s’apprête maintenant à faire ses débuts en concession. En prévision de ce moment important pour le constructeur, les prix des différentes moutures ont été dévoilés.

Ainsi, au pays, l’offre va s’amorcer à 27 199 $ avec la variante S en configuration à traction. Cette déclinaison va proposer, de série, la suite de sécurité Nissan Safety Shield 360, le régulateur de vitesse intelligent, des phares et feux à DEL, ainsi qu’un écran de 12,3 pouces pour le système multimédia, qui va autoriser dès le départ le branchement sans fil aux applications Apple CarPlay et Android Auto.

En passant au modèle SV, on ajoute la recharge sans fil pour appareils cellulaires, la clef intelligente de Nissan, le volant chauffant, ainsi que le démarrage à distance.

Nissan Kicks 2025 - SR | Photo : Nissan Canada

En passant à la variante SR, le style est plus marqué et l’équipement est plus riche, notamment avec des jantes de 19 pouces, des phares qui proposent une signature unique, des surpiqûres bicolores à l’intérieur, un écran d’information de 12,3 pouces pour le bloc d’instruments, le système de conduite semi-autonome ProPilot Assist, ainsi que le moniteur offrant une vue périphérique autour du véhicule.

En option, un toit ouvrant panoramique et une chaîne audio Bose à 10 haut-parleurs sont livrables.

Voici la liste des prix des cinq variantes du Nissan Kicks 2025.

- Kicks S à traction : 27 199 $

- Kicks S à rouage intégral : 29 199 $

- Kicks SV à traction : 28 749 $

- Kicks SV à rouage intégral : 30 749 $

- Kicks SR Premium (4RM) : 34 899 $

Notez qu’il faut ajouter à ces prix les frais de transports et de préparation, qui sont de 2030 $.