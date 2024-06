Nissan Ariya 2023, profil | Photo : D.Boshouwers

Auto123 réalise un premier essai de la Nissan Ariya 2023.

Nashville, Tennessee - Après quelques retards liés surtout à la pandémie et aux pénuries de puces électroniques et d'autres composants, le Nissan Ariya annoncé depuis longtemps est parmi nous, ou presque. Le prochain véhicule électrique de Nissan a mis du temps à arriver. Lorsque j'ai mentionné que je me rendais à Nashville pour le conduire, l'agent des douanes devant moi m'a simplement dit : « Alors, ils auront autre chose que la LEAF !? » Exact.

Nous savons depuis un certain temps à quoi ressemble l'Ariya, et des versions conceptuelles puis de préproduction ont été présentées ici et là. Mais c'était la première fois que nous avions l'occasion d'y monter, de nous y installer, puis de la conduire sur la route. Et c'est ce que nous avons fait.

Nissan Ariya 2023, roue | Photo : D.Boshouwers

La version Empower+ que nous avons conduite en cette chaude et ensoleillée journée d'automne était en fait encore un modèle de préproduction, et en fait ce modèle à grande batterie avec traction avant - ne sera même pas offerte au Canada. Mais nous n'avons pas trouvé beaucoup d'indications de son statut embryonnaire - pas de grincements, pas de panneaux détachés, etc. - et cette version aura des équivalents approximatifs dans la gamme canadienne, donc l'exercice était tout de même instructif.

Nissan Ariya 2023, sièges |

Tout d'abord, nous avons pu confirmer assez rapidement le très confortable siège zéro-gravité pour lequel Nissan est à juste titre applaudi. Ceux-ci prennent place dans un habitacle aéré et épuré dont l'objectif est d'exploiter au maximum les possibilités offertes par l'absence de groupe motopropulseur à combustion interne (qui permet d'avoir des sols plats). Pour quoi faire ? Pour maximiser l'espace et minimiser l'encombrement.

Vous pouvez compter le nombre de boutons physiques sur le tableau de bord et la console centrale, par exemple, sans avoir épuisé les doigts d'une main. Heureusement, il y a un bouton de volume audio physique. Mais au-delà, presque tout se fait via des boutons haptiques sur une rangée sur la console et d'autres sur le bas de cette console, ou encore via l'écran tactile.

Nissan Ariya 2023, intérieur | Photo : D.Boshouwers

Il est clair que l'objectif ici était de créer un certain design, mais comme c'est souvent le cas, parfois la poursuite du minimalisme et de la pureté des lignes peut créer un certain aveuglement aux questions de convivialité. Aucun bouton haptique ne donnera le même type de retour immédiat qu'un bouton ou une molette, ce qui signifie qu'il y a toujours une fraction de seconde de plus d'inattention à la route. Un peu plus de ces commandes physiques améliorerait l’expérience de l’utilisateur, à mon avis.

Nissan Ariya 2023, boite de console | Photo : D.Boshouwers

Nous nous sommes également interrogés sur cette tablette (ou boîte de console), discrètement cachée dans le tableau de bord sous l'écran d'infodivertissement. Il ne peut être ouvert qu'en maintenant enfoncé un bouton haptique. À l'intérieur se trouve une tablette pour recharger votre téléphone, ce qui est bien, mais elle semble un peu légère de construction. Comme si elle pourrait briser lorsqu'un utilisateur ignorera inévitablement l'instruction de ne fermer l'appareil que par le bouton haptique et essaiera de le fermer manuellement.

Nissan Ariya 2023, écrans | Photo : D.Boshouwers

Quant à l'écran d'info-divertissement, il fait partie d'un double ensemble d'écrans de 12 pouces (l'autre est l'écran de données du conducteur à sa gauche). Il s'agit d'un affichage agréable, épuré et sobre par rapport à certaines installations d'écran follement surdimensionnées ailleurs. Mais certaines personnes pourraient préférer une configuration d'écran follement surdimensionnée. Ce sera aux consommateurs de décider si c'est un plus ou un moins pour eux.

Sinon, il n'y a pas grand-chose à redire en termes de graphisme et de temps de réponse sur les deux écrans. Apple CarPlay est disponible sans fil, Android Auto ne l'est pas. Ce n'est pas juste, mais c'est ainsi.

Nissan Ariya 2023, coffre | Photo : D.Boshouwers

Le bon côté de l'approche minimaliste est bien sûr une sensation d'espace accrue. Pour vous donner une idée, l'empattement de l'Ariya est de 2 775 mm, bien plus que celui du VUS compact Rogue, et presque égal à celui du VUS intermédiaire Murano. Et ce, même si la longueur totale de 4 645 mm est à peine supérieure à celle du Rogue. Les roues, comme on peut le voir sur les vues de profil, ont donc été poussées aux extrémités pour maximiser l'espace des occupants.

Plus loin derrière, l'espace de chargement arrière est largement suffisant avec 645 litres avec les sièges en place, 1 691 avec les sièges abaissés.

Nissan Ariya 2023, trois quarts arrière | Photo : D.Boshouwers

Sur la route

Comme d'habitude avec ce genre d'essais préliminaires, il y a des bémols, étant donné que nous avons conduit sur des routes généralement immaculées dans et autour de Nashville. L'Ariya s'est avérée extrêmement silencieuse et douce sur ces routes et autoroutes doucement sinueuses. Mon collègue et moi, tous deux originaires du Québec, une province aux surfaces rugueuses et accidentées, ne pouvions que rêver de retrouver de tells routes chez nous.

Et d’ailleurs, ce véhicule sans moteur à combustion interne était silencieux à un point tel que nous avons pardonné au chevreuil qui s'est élancé devant nous sur une route de campagne à moins de 20 minutes de la ville de ne pas avoir entendu notre approche. Ce fut l'occasion de mettre le freinage de l'Ariya à l'épreuve de manière rapide et inattendue. Heureusement, mon compagnon au volant, aux yeux de lynx, avait repéré la pauvre bête avant moi et nous l'avons manqué de peu. Son avis sur le freinage ? Bon, mais il aurait pu avoir plus de mordant.

À propos, l'Ariya est équipée d'un système de régénération des freins (appelé e-Step), qui vous permet de récupérer de la charge, en particulier sur les routes vallonnées et dans le trafic. Mais il ne s'agit que d'un système partiel, qui ralentit le véhicule mais nécessite toujours un freinage. Il n'est pas possible de conduire sur une seule pédale, comme c'est le cas avec la LEAF. Nissan affirme que c'est pour éviter de faire fuir les premiers acheteurs de VÉ, mais les utilisateurs peuvent simplement ne pas utiliser ce réglage s'ils ne l'aiment pas. C'est dommage, parce qu'une fois qu'on s'est habitué à cette méthode, c'est génial, et ça aide vraiment à récupérer de l'autonomie, surtout en milieu urbain.

Nissan Ariya 2023, trois quarts avant | Photo : D.Boshouwers

Sinon, nous avons tous les deux trouvé que l'accélération était, comme on peut l'attendre d'un VÉ, solide sinon plus. Tout le couple étant disponible immédiatement, nous avons facilement distancé les autres véhicules lorsque les feux passaient au vert ou lors de dépassements sur l'autoroute. Mais nous avons tous les deux placé l'Ariya à peu près au même niveau que l’ID.4 de Volkswagen, une coche derrière les très dynamiques Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6.

Mais bon, la plupart des acheteurs de ce VUS compact n'auront pas l'intention de partir en folie dans ce multisegment pour famille.

La direction est légère, ce qui est également courant dans ce segment, mais assez compétente. La tenue de route dans les virages est assez bonne, les batteries du modèle et la répartition 50/50 du poids donnant au VUS un centre de gravité assez bas et central.

Nissan Ariya 2023, système ProPILOT Park | Photo : D.Boshouwers

Le stationnement mains libres

Nissan était également impatient de montrer la fonction ProPILOT Park, que vous pouvez utiliser si vous détestez le stationnement parallèle ou en trois points. Cette fonction, qui utilise 4 caméras et 12 capteurs, fonctionne très bien dès lors que vous vous alignez correctement. Le volant du véhicule tourne tout seul et vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur les pédales d'accélérateur et de frein. Caractéristique essentielle ou gadget ? Nous vous laissons décider.

Au cœur de l’offre

Les versions de l'Ariya 2023 seront équipées d'une batterie de 63 kWh ou de 87 kWh, au choix. Les deux peuvent être couplés à un système à traction avec un seul moteur électrique, ou à une traction intégrale (système que Nissan appelle e-4ORCE) avec deux moteurs. La puissance est donnée à 214 chevaux pour le VUS à deux roues motrices avec petite batterie, avec un couple de 221 lb-pi.

En ce qui concerne l'autonomie, qui est toujours une question importante lorsqu'il s'agit de véhicules électriques, l'EPA a attribué une autonomie de 348 km à l'Ariya à petite batterie et à traction, tandis que les modèles à plus grosse batterie et à traction offrent une autonomie de 465 km (dans la version Venture+) ou de 490 km (dans la version Evolve+). C'est le maximum que vous pourrez obtenir de l'Ariya 2023.

Nissan avance de plus une autonomie estimée de 330 km pour les versions 4RM avec batterie standard.

Nissan Ariya 2023, arrière | Photo : D.Boshouwers

Hmm...

On ne peut que constater que l'Ariya entre dans un segment où les autonomies de 400 km sont de plus en plus courantes. Surtout quand on regarde le tableau des prix du modèle (plus bas), qui rend les versions plus chers inéligibles aux incitations fédérales et provinciales pour les VÉ, cela représentera un défi pour Nissan.

N'oublions pas non plus les baisses d'autonomie très médiatisées que constatent les propriétaires canadiens de VÉ par temps froid. Ces 330 km pourraient facilement se réduire à 200 km, voire moins. En fait, cela pourrait même inciter ceux pour qui l'autonomie compte plus que la performance à renoncer à la traction intégrale et/ou à opter une des variantes à plus petite batterie, qui peuvent offrir jusqu’à 490 km.

Nissan a installé un système de contrôle thermique de la batterie pour combattre la perte d'autonomie en hiver, mais il existe déjà des pompes à chaleur dans d'autres VÉ sur le marché et elles n'éliminent pas complètement le problème. Nous verrons quand nous pourrons tester le véhicule en hiver.

Ce ne sera pas cet hiver, remarquez, du moins pas pour les versions 4RM qui auront une autonomie moindre. En effet, seule l’Ariya à traction sera lancé avant la fin de l'année. L'Ariya à double moteur n'est attendu qu'au début de l'année 2023, probablement au début du printemps.

Nissan Ariya 2023, de haut | Photo : D.Boshouwers

Voici les prix et les chiffres complets du Nissan Ariya 2023 :

Engage FWD avec batterie standard (63 kWh) - 52 998 $ - 214 ch, 221 lb-pi de couple, autonomie 348 km.

Venture+ FWD avec batterie étendue (87 kWh) - 59 498 $ - 238 ch, 221 lb-pi de couple, autonomie 490 km.

Evolve AWD avec batterie standard - 60 598 $ - 335 ch, 413 lb-pi, autonomie 330 km (provisoire).

Evolve+ FWD avec batterie supplémentaire (l'équivalent approximatif de ce que nous avons conduit) - 64 998 $ - 238 ch, 221 lb-pi, autonomie de 465 km.

Platinum+ AWD avec batterie supplémentaire - 69 198 $ - 389 ch, 442 lb-pi, autonomie 426 km

Premiere+ AWD avec batterie supplémentaire - 69 998 $ - 389 ch, 442 lb-pi, autonomie 426 km

Notez que pour le moment, Nissan ne prend pas de nouvelles commandes pour l'Ariya, car elle devra se concentrer à honorer les nombreuses précommandes qu'elle a déjà en main. Les représentants n'ont pas été en mesure de nous dire quand ils pourraient recommencer à prendre des commandes.

Autre remarque : environ 60 % des concessionnaires Nissan canadiens seront d'abord des concessionnaires Ariya ; certains ont refusé la transition qui les permettrait de vendre et entretenir des véhicules électriques comme celui-ci et ceux à venir, du moins pour l'instant. Nissan s'attend à ce que d'autres concessionnaires se joignent au programme à chaque année.

Fiche technique de Nissan Ariya 2023

Le Nissan Ariya 2023, au soleil | Photo : D.Boshouwers

On aime

Un habitacle très confortable, notamment les sièges

Environnement intérieur agréable et aéré

Accélération forte (quoique pas la meilleure de la catégorie), bonne tenue de route

Conduite très silencieuse (du moins sur les routes lisses !)

Beaucoup d'espace à l'arrière et dans le coffre

Design extérieur, devant (surtout le panneau noir encadré par les phares)

On aime moins

L'autonomie n'est pas toujours à la hauteur de ce que l'on trouve ailleurs dans le segment.

Le prix est plus élevé que celui de ses rivaux, ce qui fait que certaines versions ne sont plus éligible aux rabais gouvernementaux.

Plus de boutons physiques pour les commandes essentielles serait bien.

La compétition principale

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6

Subaru Solterra (à venir)

Toyota Bz4x (à venir)

Volkswagen ID.4