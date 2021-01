La semaine prochaine, plus précisément le jeudi 4 février, Nissan va lever le voile sur deux nouveaux produits, dont le Pathfinder 2022.

Afin de nous titiller un peu, la compagnie vient de dévoiler une vidéo qui nous donne un aperçu du modèle. Il faut cependant avoir des yeux de lynx pour y voir quoi que ce soit, car cette dernière dure… six secondes.

Malgré tout, en voyant le véhicule filer à vive allure sur un sentier hors route, on devine que le modèle souhaite revenir, du moins en partie, à ses origines. Rappelons-nous qu’à ses débuts, en 1986, le Pathfinder était un vrai 4x4, construit sur un châssis en échelle. Ç’a été le cas d’ailleurs jusqu’à la dernière refonte du modèle, pour 2013.

Dans la vidéo, on voit Nissan jouer avec les lettres du mot Pathfinder en nous les montrant en séquence de façon à former l’expression « Find a Path ». On peut traduire ça par « trouvez-vous une voie (lire un sentier à explorer) ».

Lorsque le véhicule se pointe face à la caméra, on peut voir des rétroviseurs noirs qui contrastent avec la peinture rouge, des rails de toit et de petits (mais visibles) évasements d’ailes à l’avant et à l’arrière. La forme du nouveau Pathfinder, plus carrée, semble confirmer ce qui a été vu jusqu’ici avec des images-espionnes.

Bien sûr, il faudra attendre de voir ce qui nous sera dévoilé jeudi prochain, mais de nombreuses rumeurs font état d’une nouvelle motorisation, soit le 4-cylindres turbo de 2 litres à compression variable de l’entreprise, ainsi que d’une nouvelle boîte automatique à neuf rapports plutôt que la transmission à variation continue (CVT) qui sert le modèle actuel.

On peut aussi s’attendre à des changements importants à l’intérieur, possiblement une approche qui ressemblera à celle réservée au plus gros VUS Armada.

Bref, le Nissan Pathfinder 2022 a subi une transformation majeure et nous en saurons plus jeudi prochain.