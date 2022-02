Photo : D.Heyman Nissan Pathfinder 2022, avant

Le Nissan Pathfinder est l'une des études de cas les plus intéressantes lorsqu'il est question de VUS ou de multisegments modernes.

Il s'agit d'un des modèles les plus âgés sur le marché, ce dernier qui côtoie les Toyota 4Runner et Ford Explorer, deux autres véritables pionniers du genre. Toutefois, c'est sans doute le Nissan qui a subi les plus grandes transformations – au pluriel – au cours des cinq générations qu'il a traversées depuis ses débuts au milieu des années 1980.

À l'époque, il s'agissait d'un minicamion basé sur un châssis à échelle. Puis, il s'est adouci pour devenir un VUS beaucoup plus civilisé, avant de recevoir un moteur V8, avant de faire volte-face et de passer à une configuration monocoque à trois rangées de sièges avec une option hybride éphémère. Pendant ce temps, l'Explorer et le 4Runner sont restés assez fidèles à leurs racines, surtout dans le cas du Toyota.

Ce qui nous amène au tout nouveau Pathfinder. Il conserve une plateforme monocoque avec un seul moteur V6 au menu, mais en ce qui a trait au design, il s'inspire plus que jamais des camions plus anciens et plus robustes de la marque.

On peut le constater en regardant le camion de profil, avec les plis sur les portes inférieures, le léger évasement des hanches arrière et les ailes légèrement carrées. Le Pathfinder a l'air bien costaud sous cet angle, et cela apaisera ceux qui trouvaient la dernière version un peu effacée. Je le rapprocherais encore plus d'un Highlander que d'un 4Runner, mais le nouveau Highlander a l'air plutôt bien et le 4Runner, eh bien, il ne ressemble à rien d'autre, vraiment, à part un Ford Bronco ou un Land Rover Defender et, dans ce cas-ci, c'est une autre histoire.

La situation change un peu lorsqu'il s'agit du bouclier qui ressemble davantage à ce que l'on trouve sur un Rogue que sur le nouveau pickup Frontier, par exemple. C'est dommage, car le Pathfinder original partageait de nombreux éléments avec les camionnettes Nissan Hardbody de l'époque. La portion arrière, quant à elle, est dominée par l'inscription massive P-A-T-H-F-I-N-D-E-R et les feux arrière pleine largeur, ce qui donne un look unique, quelque chose qui n’est pas si facile à réaliser dans le monde des VUS et autres multisegments.

À l'intérieur de cette version Platinum du Pathfinder, nous retrouvons toutes les commodités que l'on peut obtenir pour ce modèle : sièges en cuir avec surpiqûres contrastantes, groupe de jauges numériques (qui mériterait d'être un peu rafraîchi; son style est plutôt insipide et il ne peut pas être reconfiguré), système d'infodivertissement NissanConnect de neuf pouces (huit pouces de série), navigation, caméra de stationnement AroundView avec plusieurs angles de vues et la climatisation à trois zones.

On retrouve également les aides à la conduite Nissan ProPilot Assist, dont l’assistance au centre de la voie, le régulateur de vitesse adaptatif intelligent, l'aide à la limitation de vitesse et quelques autres fonctionnalités. Il s’agit d’un système agréable et peu invasif, mais même après avoir conduit plusieurs véhicules Nissan dotés de cette technologie, je dois toujours réapprendre à l'activer et à la désactiver chaque fois que je commence mon essai, car il y a peu de boutons à pression unique; il faut naviguer dans les menus du groupe de jauges. Le moniteur AroundView, en revanche, ne nécessite aucun apprentissage et reste l'une des versions les plus précises et les mieux implémentées de cette technologie que l'on puisse trouver sur le marché aujourd'hui; j'aurais juste souhaité que l'écran lui-même soit d'une meilleure résolution.

Je n'ai pas grand-chose à redire en ce qui concerne le reste des équipements de bord. La chaîne audio Bose à 13 haut-parleurs de la livrée Platinum est bonne et Apple CarPlay et Android Auto sont tous deux pris en charge, et j'ai trouvé que le premier fonctionnait comme un charme chaque fois que j'y mettais les pieds. Dans l'ensemble, le système d'infodivertissement NissanConnect est rapide.

Sans surprise, le volume intérieur est très bon, y compris à la troisième rangée, qui peut convenir à des adultes. On y accède également par les sièges de la deuxième rangée qui s'inclinent et coulissent en appuyant sur un seul bouton, de sorte que vous pouvez laisser un siège d'enfant installé à la deuxième rangée sans limiter votre accès à la troisième. Il convient toutefois de noter que si vous choisissez la version Platinum, vous obtenez de série des fauteuils capitaine à la deuxième rangée, mais vous ne pouvez pas les traverser pour accéder à la troisième rangée, car un bac de rangement situé sur l'accoudoir vous en empêche.

Gardez la troisième rangée repliée, et vous avez accès à 1 274 litres d'espace de chargement, ce qui est bien, mais moins que ce que vous obtiendrez dans le Honda Pilot ou les jumeaux Kia Telluride ou Hyundai Palisade – tous des véhicules qui seront assurément comparés au nouveau Pathfinder. Les modèles coréens ont aussi ce hayon automatique qui s'active dès que vous vous tenez à proximité avec la télécommande dans votre poche; le Pathfinder a aussi un système mains libres, bien qu'il faille passer le pied sous le pare-chocs arrière pour ouvrir le hayon, une manœuvre qui a fonctionné pour moi du premier coup environ 75 % du temps.

Vous ne trouverez pas beaucoup de sièges plus confortables que ceux que vous avez ici, car le Pathfinder bénéficie de la technologie brevetée de sièges à gravité zéro de Nissan, aux deux premières rangées. Ces sièges vous soutiennent et vous amortissent aux bons endroits, de sorte que vous conservez une posture confortable.

Le confort offert par les sièges (qui sont chauffés et ventilés à l'avant et chauffés à la deuxième rangée) est égalé par la conduite, qui est douce, contrôlée et tout à fait luxueuse. Si l'on ajoute à cela une crémaillère de direction qui ne se dérègle pas, même dans les plus grandes ondulations – très peu de vibrations des roues –, on obtient une conduite qui dépasse sa catégorie. Le Pathfinder vient tout juste de voir son cousin Infiniti QX60 être révisé pour 2022; il sera intéressant de voir à quel point il pourrait offrir une meilleure conduite.

Une chose que je m'attendrais à ce qu'ils corrigent en ce qui concerne le QX60, cependant, est un système de climatisation qui n'a jamais pu fonctionner aussi silencieusement que je l'aurais souhaité dans le Pathfinder. On s'attend à du bruit lorsque le dégivrage avant est en marche, mais pas en simple mode « Auto », ce qui m'a obligé à jouer souvent avec les réglages.

La puissance provient d'un V6 de 3,5 litres qui développe 284 chevaux et un couple de 259 lb-pi - et oui, ce sont exactement les mêmes chiffres que ceux de la version précédente du Pathfinder. La boîte de vitesses automatique à variation continue (CVT), qui nuisait à l'accélération, a été remplacée par une boîte automatique à neuf rapports qui aide à, disons, « encourager » une meilleure accélération. Il y a aussi un ensemble de palettes au volant pour une plus grande implication du conducteur, et je l'apprécie. Pourquoi pas ?

Beaucoup de gens, comme votre humble serviteur, aiment utiliser le mode manuel en conduite hors route, ce que je ne saurais reprocher à ce Pathfinder. Son système de traction intégrale (AWD), de série sur toutes les versions, a été modifié pour être plus rapide et trois des sept modes de conduite sont spécifiquement adaptés à une utilisation hors route. Mettez-les et le Pathfinder à l'épreuve, et vous constaterez que le VUS est un compagnon tout à fait capable de faire des excursions hors route. La puissance est joliment répartie pour assurer une traction optimale et procure une grande confiance. Autrement, le Pathfinder fonctionne comme un véhicule à traction avant pour aider à minimiser la consommation de carburant.

En plus d'être assez économe en carburant – j'ai obtenu une consommation de 10,8 litres / 100 km en conduite combinée – et d'offrir un roulement doux, le Pathfinder se comporte bien aussi, affichant une direction légère et un faible roulis de caisse rappelant celui d'un véhicule plus petit. Le travail intelligent du châssis et de la suspension a permis à ce Pathfinder de se comporter comme un « petit », sans pour autant se sentir plus petit à l'intérieur.

En fait, comme nous l'avons déjà mentionné, l'habitacle du Pathfinder est un peu plus petit que celui de ses concurrents et il est un peu moins puissant que ses rivaux coréens, le Telluride et le Palisade, tout en étant vendu à peu près au même prix. Avec le Pathfinder, cependant, vous obtenez l'un des véhicules les plus beaux et les plus agréables à conduire du segment, en plus d'un véhicule qui peut remorquer 2 000 kg et qui m'a fait penser au luxe dès que je m'y suis installé. Pas une mauvaise impression à laisser pour un véhicule de ce segment. Pas mal du tout.

On aime

L'apparence

La conduite douce, silencieuse et confiante

Très performant



On aime moins

Quelques problèmes de NVH

Caméra de stationnement de faible résolution



