L’été est à nos portes et en ce qui a trait à ce que Nissan nous réserve, nous aurons droit au début de la nouvelle génération du Nissan Pathfinder. Le modèle, qui a été repensé une dernière fois pour l’année 2013, avait grandement besoin d’une mise à jour.

Bien sûr, nous avons hâte de prendre le volant pour en avoir une bonne idée, mais d’ici là, comme c’est la coutume, on se trouve bombardée d’informations sur ce qui nous attend. Considérant la mission du Pathfinder, nous avons cru bon partager avec vous quelques détails transmis par Nissan à propos des capacités en matière de chargement.

Pour les propriétaires actuels qui pourraient être intéressés par la nouvelle mouture, ou pour tous les autres qui pensent changer de modèle bientôt dans cette catégorie, voici quelques données pertinentes.

Photo : Nissan Nissan Pathfinder 2022, intérieur

Le volume intérieur

Malgré des dimensions extérieures très similaires, Nissan a trouvé le moyen de maximiser l’espace intérieur. Ainsi, pour 2022, ce dernier passe de 154 pieds cubes (4361 litres) à 164,6 pieds cubes (4661 litres), ce qui va se traduire par plus d’espace pour les occupants, ainsi que pour le chargement de matériel.

Ce tour de force a été réussi grâce à un élargissement de la voie arrière et de la largeur totale du véhicule. Le passage a aussi été agrandi à la hauteur des roues arrière.

« Nous avons analysé de près chaque angle pour rendre ce véhicule aussi polyvalent que possible, tout en offrant des capacités robustes. Notre objectif était de transformer le Pathfinder en un outil multifonctionnel sur roues pour en faire le VUS de prédilection des familles travailleuses et aventurières. » - Jared Haslam, vice-président, de la planification des produits et services, Nissan États-Unis et Canada

Grâce à ce volume intérieur supplémentaire, le Pathfinder 2022 propose désormais un accès plus facile au chargement, mais aussi aux occupants. Il offre de la place pour huit personnes au besoin. À cette fin, trois sièges d’appoints peuvent être ajoutés à la deuxième rangée, deux à la troisième. Il s’agit d’une première pour le modèle.

Photo : Nissan Nissan Pathfinder 2022, banc de 3e rangée

Photo : Nissan Nissan Pathfinder 2022, sièges capitaine de 2e rangée

Cela dit, à la deuxième rangée, il sera toujours possible de profiter de sièges de type capitaine. Mieux, la console centrale dans cette range pourra être retirée sans l’aide d’outils. La largeur entre les deux sièges va atteindre sept pouces, ce qui vous donne une idée du type d’objet qui pourra être glissé à cet endroit.

À l’avant, en raison de la présence d’un petit sélecteur de vitesses électrique, la console centrale offre désormais deux zones de rangement — une console traditionnelle et la nouvelle zone de passage située dessous. Cette configuration ajoute 13,4 litres pour le rangement. Le tunnel sous la console peut accueillir des objets tels un sac à main, une boîte à outils ou une tablette pleine grandeur, tandis que la console traditionnelle offre de l’espace pour des objets plus petits. Au total, c’est 19,5 litres de rangement que l’on retrouve à cet endroit, soit près de trois fois plus que ce qui pouvait être trouvé sur le modèle précédent.

Photo : Nissan Nissan Pathfinder 2022, première rangée

Photo : Nissan Nissan Pathfinder 2022, console central

De plus, une nouvelle tablette de rangement se trouve au-dessus de la boîte à gants, parfaite pour les téléphones, les lunettes de soleil ou les objets de taille similaire. La boîte à gants est dotée d’une sangle permettant de ranger en toute sécurité le manuel du propriétaire, tout en offrant un espace de rangement supplémentaire. Le Pathfinder est également doté de 16 porte-gobelets.

« Qu’il s’agisse de faire le plein à la quincaillerie, de préparer une excursion familiale d’une journée au point de départ d’un sentier ou simplement d’aller chercher les enfants et leurs amis après l’entraînement, le nouveau Pathfinder 2022 rend la vie moins compliquée et plus aventureuse », a ajouté Jared Haslam.

Photo : Nissan Nissan Pathfinder 2022, espace de rangement

Photo : Nissan Nissan Pathfinder 2022, hayon

Photo : Nissan Nissan Pathfinder 2022, avec sièges rabaissés

Photo : Nissan Nissan Pathfinder 2022, siège de deuxième rangée