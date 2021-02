Il y a quelques semaines, Nissan nous montrait quelques images de la nouvelle génération de son Qashqai. Aujourd’hui, on a droit au dévoilement virtuel du modèle, un autre nouveau produit qui se voit renouvelé par l’entreprise cette année.

Le véhicule dévoilé se veut la troisième génération du produit, mais en ce qui nous concerne, ce sera notre deuxième, car le Qashqai a fait ses débuts en 2006 avant de nous parvenir quelques années plus tard, pour 2017. Conçu et fabriqué au Royaume-Uni, il va une fois de plus faire ses premiers pas sur le Vieux-Continent avant de nous arriver. On peut deviner qu’il nous sera présenté quelque part cette année pour des débuts fin 2021 ou au détour de 2022.

Les proportions du Qashqai, qui se glisse entre le Kicks et le Rogue dans la gamme, demeurent inchangées, mais son style se veut beaucoup moins timide. On voit la ressemblance avec le grand frère, notamment avec l’avant qui emprunte la même signature visuelle. La calandre est plus massive, ce qu’on a aussi pu voir avec les autres nouveaux produits Nissan dévoilés récemment. Clairement, la compagnie souhaite renforcer l’image de ses modèles, ainsi que leur présence sur la route.

Malgré des proportions similaires, le nouveau Qashqai se pointe plus haut de 25 mm, plus long de 35 mm et plus large de 32 mm. Son empattement a été allongé de 20 mm. Cela se traduit par des gains de 15 mm pour la tête à bord, ainsi que de 28 mm pour les jambes à l’arrière. Derrière les sièges de la deuxième rangée, la nouvelle configuration de suspension a permis d’abaisser le plancher de 20 mm, ce qui fait que le volume de chargement gagne 50 litres.

Fait intéressant, le modèle se dévoile plus léger grâce à l’utilisation d’aluminium à la hauteur des portières, des ailes et du capot. Le hayon se compose pour sa part de matériaux composites. La structure est plus rigide de 41 %, ce qui devrait se traduire par une expérience plus engagée sur la route ; voilà qui ne nuira pas.

À bord, une présentation dotée de surfaces plus riches est à souligner. On en faisait état au début du mois de février, mais des sièges offrant une fonction de massage seront proposés avec les modèles plus haut de gamme (on devine au sommet de la famille). La recharge sans fil pour appareils cellulaires est aussi au menu pour certaines déclinaisons. Au tableau de bord, on retrouve un écran tactile de 9 pouces et ce dernier abrite la nouvelle génération du système multimédia de Nissan. Celui-ci est bien sûr compatible avec les applications Android Auto et Apple CarPlay.

Devant le conducteur se trouve un bloc d’instrument de 12,3 pouces qui peut être configuré pour afficher différentes informations, dont la navigation. Bien entendu, on va profiter de ce genre d’élément sur le modèle le plus équipé de la famille. Idem pour le système d’affichage tête-haute sur écran de 10,8 pouces qui a fait ses débuts avec le Rogue.

Il faut se rappeler qu’on parle quand même d’un véhicule qui a remporté du succès en raison du prix plus abordable de ses versions d’entrée de gamme. Néanmoins, en nous montrant tout ce dont il est capable, Nissan marque des points.

Quant au système de conduite semi-autonome ProPilot, il sera livrable avec les modèles à boîte automatique. Ce dernier permet bien sûr de se laisser guider sur l’autoroute, mais la version dont profitera le Qashqai analyse également les données de navigation pour savoir quand il y a une courbe ou une rampe de sortie, question de prévoir à quel moment il doit freiner.

Mécaniquement, pour le marché européen, deux moteurs 4-cylindres de 1,3 litre profitant de l’hybridité légère sont possibles, tout comme un 4-cylindres de 1,5 litre hybride. Il faudra voir ce qui nous sera réservé de ce côté. En ce moment, notre Qashqai est pourvu d’un 4-cylindres de 2 litres offrant 141 chevaux et 147 livres-pieds de couple.