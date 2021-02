Nissan donne un aperçu du prochain Qashqai

Nissan est en feu. La compagnie nous a présenté la nouvelle cuvée du Rogue l’automne dernier. Puis, en décembre, on nous annonçait l’arrivée d’une version à boîte manuelle de la compacte Sentra, ainsi que les débuts imminents d’un VUS Armada sérieusement retravaillé. En janvier, on faisait l’essai de la nouvelle Versa, puis cette semaine, les plus récentes générations des modèles Pathfinder et Frontier faisaient leurs débuts. Et voilà que la firme japonaise nous montre une image laissant entrevoir le modèle de prochaine génération de son VUS sous-compact Qashqai.

Remarquez que l’on savait exactement ce qui nous attendait, car l’an dernier à pareille date, Nissan se retrouvait avec le plus vieux portfolio de l’industrie. On prévoyait donc l’arrivée de tous ces nouveaux produits, mais là, ça se bouscule.

Et on n’a pas encore parlé du Murano, un autre véhicule qui est mûr pour une refonte.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Nissan Nissan Qashqai 2022 (Europe), écusson

Aujourd’hui cependant, c’est la prochaine cuvée du Qashqai qui se montre le bout du nez. En fait, la firme prépare l’arrivée de la nouvelle génération sur le marché européen, ce qui va se traduire par un éventuel changement chez nous.

La vidéo de 15 secondes diffusée par Nissan montre un certain nombre de caractéristiques. À l’extérieur, on voit des phares qui ressemblent à ceux introduits avec les plus récents VUS de la marque, ainsi qu’un toit de couleur contrastante. Dans l’ensemble, le style semble plus agressif et défini que celui de la mouture actuelle.

À l’intérieur, on peut voir un cuir perforé à la hauteur des sièges, celui-ci dévoilant des motifs en forme de diamants. Puis, à l’écran tactile du système multimédia, on nous montre un menu qui permet de contrôler l’intensité de la fonction de massage offerte avec ceux-ci. Oui, vous avez bien lu.

Photo : Nissan Nissan Qashqai 2022 (Europe), écran

Au tableau de bord, on peut aussi profiter du même type d’affichage numérique que nous avions découvert lors de l’essai du nouveau Rogue 2021 l’automne dernier.

Évidemment, sur le plan mécanique, la version européenne risque de se pointer avec des organes que nous ne verrons pas ici. Il faudra donc patienter avant de connaître ce qui sera réservé aux déclinaisons nord-américaines du produit.

Nous en apprendrons plus le 18 février, date à laquelle la prochaine génération du Qashqai sera dévoilée par Nissan. On peut s’attendre à ce que ce dernier fasse ses débuts en Europe, puis en cours d’année chez nous, ce qui nous donnerait droit à une nouvelle cuvée pour 2022.

La suite très bientôt.

Photo : Nissan Nissan Qashqai 2022 (Europe) siège

Photo : Nissan Nissan Qashqai 2022 (Europe), nom