• Nissan présente le Rogue 2024.

La génération actuelle du Nissan Rogue nous a été présentée à l’automne 2020, en pleine pandémie. Le modèle, millésimé 2021, devenait le représentant de la troisième génération.

Pour 2024, alors qu’il arrive à la mi-parcours de son cycle de vie, son créateur lui apporte quelques retouches, entre autres en matière de style, mais aussi sur le plan technologique, surtout avec les deux variantes les plus huppées de la gamme, les SL et Platinum (le Rogue est aussi offert en configurations S et SV).



Le tout nouveau Nissan Rogue 2024 Photo : Nissan

Design du Nissan Rogue 2024

Nissan a retouché essentiellement le faciès de son modèle pour le doter d’une nouvelle calandre, ainsi que de nouveaux carénages, tant à l’avant qu’à l’arrière. Les feux ont été revus et la version SV profite de nouvelles jantes de 18 pouces. Nissan offre aussi de nouvelles couleurs et textures pour l’habitacle, notamment à la hauteur des panneaux de portes, des sièges, de la console centrale et des accents décoratifs au tableau de bord.

De son côté, la livrée SL jouit désormais de série d’un pavé pour la recharge sans fil d’appareils cellulaires, d’un écran tactile de 12,3 pouces pour le système multimédia, ainsi qu’un écran de la même dimension en remplacement du bloc d’instruments.

La déclinaison Platinum profite aussi de retouches extérieures visant à lui donner une apparence plus riche. Elle porte maintenant des pourtours d’ailes noir lustré, une approche que l’on retrouve aussi aux carénages inférieurs de l’avant et de l’arrière. Une nouvelle teinte « cuir marron » est aussi livrable pour l’habitacle. Les jantes de 19 pouces arborent quant à elles un nouveau design.

Pour ce qui est des couleurs, Nissan cite que la nouvelle palette comprend le blanc Everest perlé, le bleu océan profond perlé, la tempête de Baja ainsi que plusieurs configurations bicolores avec un toit noir.

Aperçu de Nissan Rogue 2024 de l'intérieur Photo : Nissan

En ce qui a trait à la connectivité, les versions SL et Platinum vont maintenant offrir de série les services intégrés de Google. Il est évident que pour ceux qui les utilisent, le fait de les avoir directement au système du véhicule facilite le tout. Le tout prend forme avec le nouveau système multimédia du véhicule, toujours sur écran de 12,3 pouces. Les applications Apple CarPlay et Android Auto sont toujours présentes (branchement avec fil avec les versions S et SV, sans fil avec les SL et Platinum.

Autre truc intéressant, les services connectés de Nissan [NissanConnect] sont désormais inclus en essai gratuit pendant trois plutôt que six mois seulement.

Pour le reste, le Rogue demeure inchangé pour la prochaine année.