Nissan a partagé les détails des prix et des versions de son Nissan Rogue 2024. Le modèle est offert en quatre niveaux de finition cette année au Canada — S, SV, SL et Platinum — à un prix de départ de 33 648 $ (sans tenir compte des frais de transport s’élevant à 2030 $).

Nissan Rogue 2024 – quoi de neuf ?

Tout d’abord, on a travaillé le design extérieur pour lui donner un style plus frais. Nissan se vante d’un « nouveau design de pare-chocs avant et arrière audacieux », notamment une nouvelle calandre V-motion et des logos extérieurs de finition satinée.

Le Rogue 2024 est également le premier modèle de Nissan à intégrer Google, ce qui propose Google Maps, l’assistant Google et plus encore avec Google Play (avec les versions SL et Platinum). Les acheteurs bénéficient également de trois années gratuites des services NissanConnect, plutôt que d’un essai de six mois.

En 2024, tous les Rogue sont proposés en configuration à quatre roues motrices et utilisent le même moteur 3-cylindres VC-Turbo de 1,5 litre, un bloc qui est associé à une transmission automatique à variation continue (Xtronic CVT), offrant une puissance de 201 chevaux et un couple de 225 lb-pi.

La capacité de chargement avec les sièges en place est de 895 litres (1033 avec les versions SL et Premium) et de 2098 litres avec les sièges de la deuxième rangée abaissés.

À voir aussi : Nissan Rogue 2024 : retouches esthétiques et améliorations intérieures

À voir aussi : Nissan en 2024 : tous les modèles et les changements

Le nouveau Nissan Rogue 2024 Photo : Nissan

L'habitacle du Nissan Rogue 2024 Photo : Nissan

Voici les détails des prix/versions pour le Nissan Rogue 2024 :

Nissan Rogue S 2024 (PDSF de 33 648 $) — Les caractéristiques du modèle de base incluent :

– Des jantes en alliage de 17 pouces

– L’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto (avec fil)

– Un système multimédia sur écran tactile de huit pouces

– La suite de sécurité Nissan Safety Shield 360

– Le système de conduite semi-autonome ProPILOT Assist (en option)

– Deux ports USB-C à l’avant

– La fonction d’arrêt/démarrage au ralenti

– Des sièges en tissu haut de gamme

Nissan Rogue SV 2024 avec toit ouvrant (PDSF de 37 398 $) — Ce modèle ajoute :

– Un nouveau design de jantes en alliage de 18 pouces

– De nouvelles couleurs et textures pour les panneaux de porte, les sièges, la console centrale et le tableau de bord du côté passager

– Deux ports de recharge à l’arrière de la console centrale

– La fonction de télémétrie pour NissanConnect

– Le système de conduite semi-autonome ProPILOT Assist

– Un régulateur de vitesse intelligent

– Un hayon électrique

– Une sellerie en similicuir (en option)

– Des sièges arrière chauffants (en option)

Nissan Rogue Premium SV 2024 (PDSF 39 548 $) – L’ensemble Premium ajoute :

- Des jantes en alliage de 19 pouces

- Des sièges en similicuir

- Un pare-soleil arrière

- Des sièges arrière chauffants

- Le moniteur intelligent de vue à 360 degrés

Nissan Rogue SL AWD 2024 (PDSF de 42 698 $) — Ce modèle se base sur la version SV et lui ajoute :

– Des jantes de 19 pouces

– L’intégration d’Apple CarPlay, d’Android Auto (sans fil) et d’Amazon Alexa

– Le système de conduite semi-autonome ProPILOT Assist avec Navi-Link

– Un écran tactile HD de 12,3 pouces pour le système multimédia et un bloc d’instruments à affichage numérique de 12,3 pouces, désormais de série

– La connexion à SiriusXM360L

– Un système avancé de reconnaissance vocale

– La recharge sans fil pour appareils cellulaires

– Un toit ouvrant panoramique

– Un hayon électrique activé par le mouvement du pied

– Une sellerie en cuir

– Des sièges arrière chauffants

– Quatre réglages électriques pour les sièges avant

– Un rétroviseur intérieur à atténuation automatique

Nissan Rogue Platinum AWD 2024 (PDSF de 44 998 $) — Ce modèle bénéficie du traitement complet et propose :

– Des garnitures noires brillantes pour les passages de roue, les pièces inférieures de la carrosserie et la garniture avant

– Un nouveau design pour les jantes de 19 pouces

– Une sellerie en cuir matelassée avec surpiqûres

– Une chaîne audio Bose haut de gamme avec 10 haut-parleurs

– Une nouvelle sellerie en cuir marron châtaigne (en option)