Nissan, le deuxième constructeur en importance au Japon, va présenter un véhicule concept entièrement électrique au Salon de Tokyo qui va se tenir un peu plus tard au cours du mois. Le Nissan IMk, d’une taille lilliputienne, n’est évidemment pas le genre pensé pour nos marchés, mais la technologie qu’il met de l’avant, oui.

En fait, le concept IMk va nous donner une idée des dernières avancées de l’entreprise en matière d’électrification et de conduite automatisée.

Quant au nom de la puce, les lettres IM font référence à l’approche Intelligent Mobility de l’entreprise. Pour ce qui est de la lettre k, elle renvoie aux fameuses voitures kei de très petite taille qui sont si populaires au Japon.

L’étude IMk prend l’allure d’une familiale à toit surélevée et voit ses proportions se rapprocher de celles de la Dayz qui est produite par le constructeur. Cependant, elle profite d’une nouvelle architecture dédiée à l’électrification.

À ce propos, Nissan souhaite que 30 % des véhicules qu’elle va avancer à travers le monde en 2023 profitent d’une approche électrique quelconque, y compris la technologie ePower qui est déjà mise à profit au Japon. Le fabricant travaille aussi au développement d’une nouvelle plateforme électrique qui sera en mesure d’accueillir huit nouveaux véhicules. En 2023, l’objectif est d’un million de ventes de véhicules électrifiés sur une base annuelle.

Quant à la technologie portée par le concept IMk, une d’elles renvoie à la conduite autonome. Ainsi, grâce à une application disponible sur téléphone intelligent, il sera possible de débarquer de la voiture et de l’envoyer se garer seule. À la simple pression d’un bouton, on pourra lui ordonner de venir nous retrouver.

À bord, l’accès est mis sur le grand confort. On retrouve en fait une atmosphère de salon, le but étant de permettre aux occupants de relaxer. En matière de technologie, le téléphone intelligent du propriétaire pourra être relié au véhicule de façon à ce que ce dernier soit en mesure de savoir comment réagir à l’approche de celui-ci, par exemple en ajustant la position du siège principal, de l’éclairage d’ambiance et de la climatisation.

Les journées de presse du Salon de Tokyo sont prévues pour les 23 et 24 octobre prochain.