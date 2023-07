• Volkswagen met à l’essai des modèles ID. Buzz à conduite autonome à Austin, au Texas.

Le Volkswagen ID. Buzz est attendu l’an prochain sur les routes nord-américaines, mais si vous faites un détour du côté d’Austin, au Texas, vous allez voir des exemplaires sur la route. Attention, ces derniers ne seront pas conduits par des consommateurs, privilégiés d’avoir mis la main sur les premiers modèles ; ils seront plutôt sans conducteur attitré.

Volkswagen a en effet lancé un projet pilote visant à développer sa technologie de conduite autonome en vue d’un déploiement futur à travers la planète. Quatre autres villes américaines sont prévues pour des essais, avant le lancement d’un service commercial complet d’ici 2026.

Soulignons qu’au cours de cette première phase d’essai, tous les prototypes auront des humains à bord pour surveiller le fonctionnement des systèmes de caméra, de radar et de lidar.

Les fourgonnettes utilisées à Austin sont des versions équipées de la technologie de conduite automatisée du partenaire de Volkswagen en la matière, l’entreprise Mobileye. En tout, dix unités seront déployées dans le cadre du programme. Volkswagen espère qu’éventuellement, ces véhicules autonomes pourront être livrés directement aux entreprises par le biais de sa division commerciale. Si tout se passe comme prévu, ces modèles seront associés à des systèmes de gestion de parc et de téléguidage, mais Volkswagen a clairement indiqué qu’elle n’avait pas l’intention de lancer son propre service de covoiturage pour le moment.

Pablo Di Si, le chef de la direction de Volkswagen en Amérique, avait ceci à déclarer concernant le programme :

« Nous sommes ravis d’amener nos passionnants véhicules ID. Buzz sur les routes américaines. L’extension du programme mondial de véhicules à conduite autonome de Volkswagen Group aux États-Unis marque une étape importante pour nous. À l’avenir, nous exploiterons la demande croissante de nouveaux services de mobilité et, grâce à notre emblématique ID. Buzz, nous offrirons également un produit vraiment captivant pour soutenir les services de transport sur lesquels les consommateurs américains peuvent compter et auxquels ils peuvent faire confiance. »

Christian Senger, qui est membre du conseil de direction de la division commerciale de Volkswagen, et en charge du développement de la conduite autonome, a ajouté ceci :

« L’extension de notre programme de véhicules autonomes à la région nord-américaine est la prochaine étape de notre feuille de route stratégique mondiale, et le résultat d’un investissement collaboratif à long terme. Passer à cette prochaine phase nous aidera à tester, valider et affiner la technologie, à nous rapprocher de la mise en place d’offres de transport commercialement disponibles et, à terme, à développer le portefeuille de mobilité diversifié du Groupe Volkswagen. »