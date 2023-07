• La Nissan Sentra 2024 : voici les détails.

Nissan apporte quelques retouches à sa berline compacte Sentra pour l’année 2024. Cela survient quatre ans après les débuts du modèle actuel qui avait été lancé en décembre 2019.

Au menu, des changements esthétiques, ainsi qu’une amélioration notable à la transmission automatique à variation continue (CVT).

Nissan Sentra 2024 bleu Photo : Nissan

Le design de la Nissan Sentra 2024

En matière de style, chaque version du modèle profite d’une partie avant redessinée. Celle-ci est porteuse de nouveaux phares. La variante SV hérite de nouvelles jantes de 16 pouces alors que la déclinaison SR voit ses retouches être plus prononcées, notamment avec une signature V-Motion foncée à l’avant, des accents chromés au bas du pare-chocs, une bande décorative assortie à la couleur de la carrosserie sous la calandre, ainsi que des écussons SR rouges à l’avant et à l’arrière.

Aperçu de l'intérieur de Nissan Sentra 2024 Photo : Nissan

L’intérieur de la Nissan Sentra 2024

À bord, cette Sentra SR profite de surpiqûres rouges/oranges qui ajoutent une touche de sportivité à la présentation. De son côté, la variante SV Premium profite désormais d’une caméra à 360 degrés, d’une chaîne audio Bose à huit haut-parleurs, ainsi que de clignotants intégrés aux rétroviseurs.

Mécaniquement, Nissan annonce une nouvelle boîte CVT Xtronic désormais capable d’offrir des changements simulés plus souples, mais aussi de prendre en charge un système de départ/arrêt. Ces améliorations font en sorte que la voiture sera plus frugale, bien que nous soyons toujours en attente des chiffres concernant les cotes de consommation. Le moteur demeure même, soit un 4-cylindres de 2,0 litres offrant 149 chevaux et 146 livres-pieds de couple.

Notez que la boîte de vitesses manuelle est toujours offerte avec la version de base S, ainsi qu’avec la déclinaison plus sportive SR.

La Nissan Sentra 2024 va se pointer chez les concessionnaires au cours de l’été. Nous aurons l’occasion de vous revenir avec plus de détails et les prix.

Design extérieur de Nissan Sentra 2024 Photo : Nissan