Léger retard annoncé pour les débuts de la Nissan Z 2023

Ça fait un peu plus de 12 ans que la dernière Nissan Z a été présentée par son créateur. L’attente a été longue et nous sommes sur le point de voir la nouvelle génération du modèle se pointer sur la route.

Il faudra attendre quelques semaines de plus, cependant, car en raison de problèmes imprévus avec la chaîne d’approvisionnement, problèmes qui affectent l’ensemble de l’industrie, les débuts de la sportive sont repoussés à l’été 2022. La nouvelle a été confirmée par Nissan au magazine américain Car and Driver.

Les débuts de la Z 2023 devaient se produire au printemps. Coudonc !

D’ailleurs, notre collègue Vincent Aubé sera du lancement médiatique de la nouvelle Z le week-end prochain et vous pourrez tout lire à propos du modèle à la mi-mai.

Photo : D.Rufiange Nissan Z, à Toronto

Cette nouvelle Nissan Z, que nous avons découverte en personne à Toronto plus tôt cet hiver, sera animée par un V6 biturbo de 3 litres, lequel va proposer 400 chevaux. Des versions à boîtes manuelle ou automatique seront proposées et essentiellement, on devrait retrouver des prix « accessibles », nous avait-on promis plus tôt cette année.

Ces derniers sont bien sûr à venir et les détails complets entourant les dotations seront connus plus tard.