Nissan Canada a annoncé les chiffres officiels de consommation de carburant de la nouvelle voiture sport Z qui sera commercialisée au printemps.

Ce que les propriétaires obtiendront dépendra, bien sûr, de la transmission qu'ils choisiront. La boîte manuelle pourrait bien être la configuration la plus populaire parmi les acheteurs de cette voiture sport - et c'est l'unité de série - mais elle leur coûtera plus cher en essence si c'est le cas. Nissan a donné 11,9 L/100 km comme chiffre officiel.

Quant à la transmission automatique optionnelle, une unité automatique à neuf vitesses avec palettes de changement de vitesse, elle fournira 10,6 L/100 km en conduite combinée.

Le coupé biplace Z de prochaine génération de Nissan est équipé d'un moteur V6 biturbo de 3,0-litres, le même que celui que l'on retrouve dans la berline sport Q50 Red et le coupé sport Q60 Red chez Infiniti, mais avec quelques modifications. La puissance est de 400 chevaux et le couple de 350 lb-pi.

Photo : Nissan La Nissan Z, profil

Voici les chiffres de consommation de carburant pour la nouvelle Nissan Z :

Avec boîte manuelle - 13,4/10,0/11,9 L/100 km (ville/route/combiné)

Avec boîte automatique - 12,3/8,6/10,6 L/100 km (ville/route/combiné)

Au cas où vous vous poseriez la question, la nouvelle Z est légèrement moins économe en carburant que celle qui l’a précédée (11,5 L/100 km combinée versus 11,9 L/100 km aujourd'hui) si vous optez pour la boîte manuelle, et légèrement plus économe si vous choisissez l'option automatique (11,1 L/100 km en cycle mixte à l'époque, avec une boîte automatique à sept rapports versus 10,6 L/100 km aujourd'hui avec la boîte à neuf rapports).

Petit à petit, nous obtenons une image plus complète de la nouvelle Nissan Z avant son lancement commercial, mais une chose que nous attendons toujours est le prix. Ce qui ne devrait pas tarder, puisque la Z sera chez les concessionnaires au printemps et que nous sommes maintenant, à toutes fins utiles, au printemps !

Restez à l'écoute.