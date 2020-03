Un nouveau logo pour Nissan ?

Plus tôt cette semaine, on vous a fait part d’un nouveau logo que Nissan serait à préparer pour la prochaine génération de sa sportive Z. Et bien il n’y a pas que la Z qui profiterait d’une nouvelle signature alors que la compagnie a aussi déposé une nouvelle griffe auprès des autorités.

Enregistré en Grande-Bretagne, au Pérou, en Uruguay, au Chili et en Argentine, le nouveau logo est plus minimaliste, éliminant au passage le pourtour et la finition chromée, de même que l’aspect tridimensionnel de celui que l’on connaît.

Ainsi, la signature proposée s’affiche en deux dimensions et offre une présentation monochrome. Le nouveau logo conserve la marquise centrale et l’aspect circulaire, mais il est désormais ceinturé d’arcs à pointes délicates en haut et en bas. On peut parler d’un changement important par rapport à la signature actuelle.

Nissan n’est pas la première entreprise à y aller de modifications de logos depuis quelques temps. On a vu un exercice timide chez Volkswagen l’automne dernier et un effort un peu plus probant, quoi que peu réussi, du côté de BMW.

Cette nouvelle apparence pour Nissan, elle a fait une première apparition avec le concept Ariya présenté au Salon de l’automobile de Tokyo en 2019. Ce qu’on pouvait apercevoir sur ce VUS électrique correspond presque exactement au nouveau logo déposé, ce qui nous laisse croire que ce n’est qu’une question de temps avant qu’on le voit apparaître sur les modèles renouvelés de la marque.

Où est-ce qu’on le réserverait aux produits électriques uniquement ? C’est à voir.

