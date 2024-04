Un nouveau VUS électrique va voir le jour chez Porsche

On sait que Porsche va nous proposer un premier VUS électrique avec le Macan dans un avenir rapproché, mais il ne sera pas le seul. En effet, le grand patron de l’entreprise, Oliver Blume, a confirmé les plans de la compagnie quant à la création d’un nouveau VUS tout électrique, cette fois situé au-dessus du Cayenne dans la gamme.

Il a même décrit le modèle comme une interprétation très sportive d’un véhicule utilitaire, ce qui nous laisse un peu imaginer la suite des choses. Porsche souhaite bien sûr revivre le succès remporté avec sa berline Taycan qui s’est vendue à un rythme plus soutenu que la firme le croyait au départ. La Taycan s’écoule même plus que la mythique sportive 911.

« Nous ciblons en particulier les segments à marge plus élevée et visons à exploiter de nouvelles opportunités de vente », a ajouté Oliver Blume via un communiqué.

Le modèle, dont le nom de code est K1, sera construit à l’usine Porsche de Leipzig, en Allemagne, à compter du milieu de la décennie. Il va intégrer la technologie introduite avec le concept Mission R qui avait été montré au Salon de Munich l’an dernier.

Rappelons pour les besoins de la cause qu’en plus d’une nouvelle batterie haute performance, le concept proposait un système électrique à 920 volts, ce qui signifie des temps de recharge encore plus courts. Le futur VUS va aussi profiter d’un système de refroidissement direct par huile pour le moteur électrique, une autre avancée du concept Mission R.

Le succès de la Taycan a montré que la clientèle était prête à dépenser plus d’argent pour des voitures électriques, a déclaré Oliver Blume. Et, avec un modèle qui va se positionner au-dessus du Cayenne, rien ne sera laissé au hasard.

Fait intéressant, le site Automotive News, qui reprend une nouvelle publiée par Bloomberg, mentionne qu’en novembre dernier, des concessionnaires avaient fait état d’un éventuel VUS plus massif et proposant trois rangées de sièges. Porsche n’avait pas commenté alors. L’identité du produit qui était discuté était possiblement ce nouveau VUS électrique.

D’ailleurs, Porsche souhaite que 80 % de ses ventes mondiales soient l’affaire de produits tout électriques d’ici 2030. À cette fin, le prochain véhicule qui va nous arriver sera le Macan, en 2024.