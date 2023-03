• On se rapproche d’une décision du côté de Volkswagen concernant les deux usines qu’elle prévoit pour l’Amérique du Nord.

• L’usine qui sera consacrée aux batteries pourrait être construite au Canada.

• L’usine américaine serait celle responsable des nouveaux modèles électriques de la marque Scout.

Vendredi, des discussions ont eu lieu du côté de Volkswagen quant aux plans de l’entreprise concernant les deux nouvelles usines qu’elle prévoit construire en Amérique du Nord.

L’une sera consacrée à la production de véhicules, l’autre de cellules de batteries, selon toutes les informations qui circulent à ce sujet depuis un certain temps.

Le comité responsable de la chose doit approuver un site pour la nouvelle marque Scout aux États-Unis. Volkswagen souhaite augmenter de 10 % ses parts de marché aux pays de l’Oncle Sam. Pour ce faire, elle a besoin de plus de produits et aussi de véhicules construits localement. Les effets sont incroyables. Il suffit, par exemple, de rouler au Tennessee pour voir plus de produits Nissan qu’ailleurs, car la compagnie y opère une usine.

Volkswagen est présente à Chattanooga au Tennessee, où elle a pu constater les mêmes effets. C’est le seul endroit où elle produit des modèles qu’elle vend au grand public (la compagnie a d’autres installations pour d’autres divisions).

Photo : Volkswagen Volkswagen - Usine de batterie en Chine

Pour ce qui est de la décision concernant l’usine de batteries, on dit que les discussions sont toujours en cours. Évidemment, on se sent interpellés ici, car on sait que Volkswagen a déjà eu des échanges avec le gouvernement canadien à ce propos.

En décembre, le grand patron de Volkswagen, Oliver Blume, déclarait d’ailleurs que la compagnie avait commencé à chercher un site pour une usine de cellules de batterie en Amérique du Nord, mentionnant au passage que le Canada était « une option logique » en raison de ses ressources en matières premières.

« Nous travaillons toujours d’arrache-pied pour trouver un site approprié pour notre première gigafactory en Amérique du Nord et nous sommes en pourparlers constructifs », a déclaré vendredi un porte-parole de Volkswagen, ajoutant qu’aucune décision n’a encore été prise.

Aussitôt qu’on aura quelque chose de concret, nous serons aux avant-postes.