Une nouvelle version pour le Ram 1500, la BackCountry

La semaine dernière, Stellantis annonçait que sa division Ram proposerait sa première camionnette électrique en 2024. Le 1500 BEV sera la réponse de l’entreprise au Rivian R1T, au GMC Hummer, au Tesla Cybertruck, ainsi qu’au Ford F-150 Lightning, notamment.

2024, ce n’est pas pour demain, cependant. En attendant, Ram élargit sa gamme actuelle avec le nouveau 1500 BackCountry 2022.

Présenté dans le cadre du Salon de l’auto de Chicago, la version BackCountry est basée sur la déclinaison 1500 Big Horn. Elle profite d’équipements additionnels qui améliorent ses capacités hors route, question de répondre aux besoins de la clientèle.

Photo : Ram Ram 1500 BackCountry 2022, trois quarts arrière

De série, le Ram 1500 BackCountry 2022 va se voir équipé de roues noires de 18 pouces et d’une peinture bicolore mariant le gris et le noir.

Parmi les autres changements esthétiques qui vont définir cette variante, mentionnons l’utilisation du noir à la hauteur des embouts d’échappement, du pourtour des phares, des rétroviseurs et des marchepieds. De leur côté, la calandre et le couvre-tonneau, tous deux assortis à la couleur de la carrosserie, confèrent au modèle un style robuste.

Pour offrir des capacités tout-terrain dignes de ce nom, l’édition BackCountry est équipée de série du groupe 4x4 Off-Road qui comprend des crochets de remorquage, des plaques de protection pour la suspension avant, une boîte de transfert, un essieu arrière à verrouillage électronique, des amortisseurs réglés pour la conduite hors route, le contrôle de la descente en pente et des pneus tout-terrain. L’ensemble utilitaire pour la caisse (Bed Utility Groupe) est également inclus de série et propose des crochets d’arrimage réglables, une rallonge de caisse (livrable uniquement avec l’option RamBox), un marchepied amovible, un éclairage de caisse et une doublure de caisse pulvérisée.

Photo : Ram Ram 1500 BackCountry 2022, écusson

Photo : Ram Ram 1500 BackCountry 2022, sièges

À l’intérieur, le BackCountry présente un environnement noir et il suggère un écran tactile de sept pouces pour le système multimédia. Un logo BackCountry repose sur le tableau de bord et indique à tous qu’ils ne se trouvent pas à bord d’un Ram 1500 ordinaire. Des tapis Mopar toutes saisons sont également de série.

Le Ram 1500 BackCountry 2022 peut être commandé en configuration 4x4 cabine double et 4x4 cabine d’équipe, avec un moteur V8 de 5,7 litres ou la version eTorque (hybride léger) de ce dernier.

Les ventes du Ram 1500 2022 débuteront au troisième trimestre de 2021. Le prix de cette version est fixé à 63 330 $, plus 1995 $ pour le transport et la préparation.