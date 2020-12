À 80 ans, il se paie sa 80e Porsche

On pourrait dire d’Ottocar J qu’il est un amateur fini de produits Porsche. En effet, ce dernier a acheté sa première en 1972, un modèle 911. Depuis, quantité d’autres versions se sont retrouvées dans son garage, ce qui l’a forcé à construire un bâtiment séparé pour accueillir sa vaste collection. Cette année, l’homme âgé de 80 ans a acheté son 80e modèle de Porsche.

Impressionnant, le mot est faible.

Sa dernière acquisition est une Boxster Spyder bleue. Il a récupéré la voiture à l’usine Porsche de Zuffenhausen. Porsche lui a même permis d’être l’un des premiers clients autorisés à apposer lui-même l’écusson de la marque sur le capot de la voiture.

Photo : Porsche Ottocar J

La première fois qu’il est allé récupérer un modèle en usine, c’était en 1977, il y a 43 ans. À ce moment, il avait alors mis la main sur une version Carrera 3.0 de la 911.

Son amour pour les produits Porsche s’est développé pendant les années où il s’adonnait à des courses de pilotes amateurs. Sa collection actuelle comprend 38 modèles différents, dont plusieurs voitures de course comme la 917, la 910 avec son rare moteur à 8-cylindres, la 956, la 904 et la 964 Cup. Au fil des ans, il a possédé neuf versions de la Carrera RS. « je peux en conduire une différente chaque jour pendant un mois, deux le week-end ! », explique le principal intéressé qui sort régulièrement neuf de ses voitures, dont une 911 R et une Type 991 911 Speedster.

Ottocar abrite sa collection dans un bâtiment séparé de sa demeure. Celui-ci est rempli de souvenirs et de clins d’œil au passé. Il y a aussi un espace cinéma où est projeté Le Mans mettant en vedette Steve McQueen. Des affiches, des trophées et des panneaux publicitaires meublent l’espace.

Photo : Porsche Une section du bâtiment Porsche d'Ottocar J

Photo : Porsche Un autre coin du bâtiment Porsche d'Ottocar J

Ottocar n’a pas non plus l’intention de ralentir à 80 ans. Il prévoit parcourir la route panaméricaine avec un Cayenne. « Quand on a 80 ans, on ne pense plus tellement au passé, mais plutôt à l’avenir. On attend avec impatience les choses qui sont encore à venir », explique-t-il.

Voilà une façon intéressante de voir les choses. En fait, voilà peut-être la meilleure façon d’entrevoir les choses alors qu’on avance en âge.

