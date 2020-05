Il détruit sa Porsche Taycan après seulement… 24 kilomètres

Chaque fois qu’un nouveau véhicule performant se pointe sur le marché, c’est immanquable, un des premiers à en faire l’acquisition le détruit aussitôt, conséquence d’une témérité mal gérée.

On l’a vu avec différentes versions de la Chevrolet Corvette au fil des années, avec des éditions performantes de la Dodge Challenger, de la Ford Mustang, bref, vous voyez le topo.

Cette fois, c’est une Porsche Taycan qui n’a pas eu le temps de voir beaucoup de kilomètres. En fait, elle en a vu 24 avant que son propriétaire ne démontre que ce n’est pas parce qu’on a les moyens de se payer une voiture performante qu’on sait automatiquement de quelle façon la conduire.

Et si on peut affirmer cela, c’est qu’en constatant les dégâts qui ont été infligés à la voiture, on comprend qu’on n’a pas affaire ici à un accident de routine, d’une collision avec un autre véhicule ou l’arrière, le côté ou l’avant aurait été embouti. Plutôt, on remarque que trois des quatre jantes ont été détruites, ce qui laisse croire à de violents contacts avec des bordures de trottoir. Qui plus est, les coussins gonflables latéraux se sont déployés, ce qui ajoute au caractère inusité de ce massacre.

Photo : Copart.com Porsche Taycan, coussins latéraux

Quant à la Taycan, le premier modèle tout électrique de Porsche, elle est apparue sur le site américain Copart la semaine dernière. Ce dernier se veut un encan en ligne pour des véhicules accidentés, la revente de pièces, etc. Les 15 miles qu’elle affichait au compteur nous laissent aussi croire qu’elle n’a effectué qu’une seule (ou deux) sorties. Son niveau de charge était toujours à 95 %.

Chose certaine, il y en a un qui a certainement eu des explications à fournir à son assureur.