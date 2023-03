• Mercedes-Benz lance ce mois-ci le système Mercedes Pay+ qui va fonctionner à l’aide des empreintes digitales.

• C’est grâce à un partenariat avec Visa que la nouvelle fonctionnalité voit le jour.

• Mercedes Pay+ sera d’abord limité à l’Europe, plus précisément à l’Allemagne.

La technologie ne cessera de nous impressionner. Alors qu’on s’émerveille déjà des paiements qui se font maintenant par puce électronique ou encore par le fait qu’on nous reconnaît dans les aéroports avec un examen de notre rétine, voilà que le paiement par empreinte digitale est sur le point de devenir une réalité chez Mercedes-Benz.

Nous sommes déjà capables de déverrouiller nos cellulaires avec nos doigts ; on pourra bientôt effectuer des paiements de la même façon à bord des voitures de la marque.

Ne cherchez pas cela au Canada pour le moment. Le système Mercedes Pay+ sera d’abord déployé en Europe ce mois-ci, en commençant par l’Allemagne, la terre natale de Mercedes-Benz. Rien n’a encore été annoncé concernant sa disponibilité sur d’autres marchés. Ça viendra, assurément.

Une évolution

Mercedes-Benz propose déjà son propre système Mercedes Pay qui permet aux utilisateurs d’acheter des articles ou des services à partir de leur voiture. Avec le nouveau système, le constructeur va plus loin. Concrètement, la firme de Stuttgart s’est associée à Visa pour rendre le processus plus facile et plus largement disponible via la nouvelle fonctionnalité Mercedes Pay+. Au lieu d’avoir à entrer un numéro d’identification personnel (NIP) ou d’utiliser un téléphone, il sera possible de s’authentifier avec son empreinte digitale. Le paiement sera ensuite traité via le nouveau système nuagique Cloud Token Framework de Visa.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz - Utilisation d'empreinte digitale

On parle essentiellement d’un système de paiement en ligne à l’intérieur duquel les données d’authentification stockées sont sécurisées à l’aide de jetons numériques individuels qui cryptent toute information de paiement avant de la stocker. Cela facilite grandement les paiements.

À titre d’exemple, lors de l’utilisation d’un nouveau service, il n’est plus nécessaire d’entrer les numéros de sa carte de crédit ou encore se creuser la tête pour se rappeler des mots de passe pour effectuer un achat. Il est également possible de jumeler plusieurs appareils avec la voiture, de sorte que plusieurs utilisateurs pourront effectuer des paiements avec leur empreinte digitale.

Les modèles qui seront équipés des capteurs d’empreintes digitales sont les véhicules électriques EQS et EQE, ainsi que la Classe S, la Classe GLC et la Classe C.

À l’heure actuelle, Mercedes Pay+ peut être utilisé pour payer divers services numériques tels que des fonctions de navigation améliorées ou la connectivité à distance, ainsi que des mises à niveau du véhicule, comme certains ajustements mécaniques proposés par la marque via la voie des airs.

Éventuellement, les paiements seront étendus à d’autres services liés à la voiture, comme le plein d’essence.

On peut facilement imaginer qu’un jour, d’autres types d’achats pourront être réalisés de la sorte à partir de nos véhicules.