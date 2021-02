La Peugeot 208 a été lancée en 2012 en remplacement de la 207 - une voiture qui a parfois eu du mal à faire face à certaines des meilleures compactes du marché. La 208 reprend tous les bons éléments de son prédécesseur et s’est même bonifiée. Le résultat est une petite voiture intelligente et sophistiquée, parfaite pour la conduite en ville.

Les Peugeot dans tous les domaines sont connus pour leur douceur de roulement et la 208 n'est pas différente. Malgré sa petite taille, c'est un bon véhicule urbain, et son intérieur bien fait procure tout le silence qu’on attend de ce type de véhicule. La direction est vive, et même si elle ne mettra pas le feu aux poudres elle reste vive et agile sur les parcours urbaines.

En occasion, avec des moteurs allant de moins de 1,0 litre et développant à peine une soixantaine de chevaux on retrouve toute une panoplie de motorisation pour tous les types d’acheteurs. Vous voulez plus de puissance, vous pouvez vous tourner vers les puissantes GTi de 200ch qu’on retrouve très facilement sur les sites d’occasion.

Si vous souhaitez un peu plus d’espace, bonne nouvelle la Peugeot 208 se décline en différente version, SUV, berline, en électrique ou encore en diesel. Vous recherchez une bonne voiture qui va vous en donner pour votre argent, optez pour une Peugeot 208.

Peu importe la version choisie, à l'intérieur de la cabine, il y a de la place pour accueillir confortablement quatre adultes. Le coffre offre également un bon espace, mais seuls les modèles intermédiaires offrent des sièges divisés 60/40 pour l’aménagement du coffre. Les niveaux d'équipement sont bons, mais les modèles d'entrée de gamme plus basiques sont un peu avares d’équipement.

Certes, la Peugeot 208 n’a pas toutes les qualités par rapport aux références allemandes fixées dans cette catégorie, mais dans l'ensemble,elle offre de superbes fonctionnalités et à un très bon prix. C'est pour cette raison que la Peugeot 208 est probablement la mieux adaptée aux nouveaux conducteurs et aux citadins à la recherche d'une bonne option abordable sur le marché de l'occasion.