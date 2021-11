Avec ses 15 ans d’expérience, Codeclic est devenu un site incontournable en ce qui concerne la formation en ligne au Code de la route.

Une fois que vous avez décidé de passer votre permis de conduire, le test du Code de la route est un objectif que vous devez atteindre. Vous devez alors vous préparer adéquatement au test théorique de conduite pour vous assurer de le réussir et de pouvoir ainsi passer à la conduite.

Il est facile de se laisser submerger par la quantité de connaissances dont vous avez besoin, mais en suivant le plan de révision Codeclic du test de théorie de la conduite, vous serez prêt à passer ce test en toute confiance.

Pourquoi Codeclic ?

Grâce à Codeclic, vous allez pouvoir réviser votre code depuis chez vous. Il n'est donc plus nécessaire de vous rendre dans une auto-école certifiée et ainsi de perdre votre temps dans les transports en commun ni ne vous soucierez des horaires d'ouverture de l'école de conduite. En vous connectant au site internet de Codeclic vous aurez accès à plus de 3000 questions, accessibles en mode examen ou en mode pédagogique avec un suivi personnalisé et une assistance 7 jours / 7.

Les avantages sont nombreux d’abord en gain de temps, mais surtout en gain financier. Alors qu'il faut en moyenne débourser 300€ pour une formation classique au code dans une auto-école, Codeclic propose, pour seulement 17€, un accès illimité à vie à 3000 questions. Comme il est maintenant possible de s’inscrire à l’examen du Code de la route en candidat libre, plus besoin de passer par l’école de conduite traditionnelle. En rajoutant les frais d’examen officiels de 30€, votre examen du Code de la route avec Codeclic ne vous coutera que 47€ au lieu de 337€ avec une agence traditionnelle.

Comment cela fonctionne ?

Avec Codeclic, vous avez accès à un QCM sur les 10 thèmes de l’examen officiel 2021. Le fait d’apprendre en utilisant des entrainements basés sur des QCM à l’avantage de mettre en avant une série de situations différentes. Ainsi, on peut découvrir des situations différentes qui nous aideront à progresser.

Est-ce que tous les thèmes sont abordés ?

Oui Codeclic aborde les 10 thèmes du code de la route. La circulation routière, le rôle du conducteur, la situation sur la route, la gestion des autres usagers, les premiers secours, prendre et quitter son véhicule, la mécanique, la sécurité des passagers, l’environnement et les autres notions diverses.

Est-ce que l’examen est difficile ?

Pour obtenir votre examen, vous devez réussir 40 questions sur 45. Bien que l'examen ne soit pas difficile, il est fortement recommandé de bien s’entrainer et de passer du temps à lire les cours et à passer des tests d’apprentissage pour visualiser l’ensemble des cas de figure qui pourraient être posés à l’examen.

De plus, Codeclic propose également un nouveau test gratuit du code de la route moto. Conforme à l'ETM (Épreuve Théorique Moto), cet examen est en vigueur depuis le mois de mars 2020.

N’oubliez pas que l’obtention du Code de la route est obligatoire pour passer son permis de conduire en France et ainsi avoir le droit de conduire légalement.

Codeclic peut également être très utile lorsqu’un conducteur a perdu tous ses points et qu’il doit repasser l’examen théorique.