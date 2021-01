L’hiver n’est même pas terminé ici que déjà, le réputé manufacturier finlandais Nokian nous annonce le dévoilement d’une nouvelle génération de pneus d’hiver pour la saison prochaine, l’Hakkapeliitta 10 pour autos, l’Hakkapeliitta 10 SUV pour VUS, en plus du lancement de la gamme Hakkapeliitta10 EV pour autos électriques.

Il ne s’agit pas ici d’une suite au tout récent Hakka 9, mais d’un tout nouveau pneu incluant plusieurs technologies révisées. Spécifions tout de suite que le Hakka 10 sera livrable en version cloutée et en variante sans crampons. Toutefois, Nokian insiste sur le fait que la version cloutée offrira plus de protection.

Au départ, Nokian proposera une dizaine de variantes d’Hakkapeliitta 10 totalisant 140 produits. Ce nouveau pneu d’hiver sera offert pour jantes de 14 à 22 pouces avec indice de vitesse T (190 km/h). La plupart des produits qui seront livrables à l’automne de 2021 afficheront une capacité maximale de charge XL.

Selon des études menées par Nokian, les automobilistes recherchent évidemment plus d’adhérence sur la neige comme sur la glace avec un pneu d’hiver. Pour répondre à leurs demandes, Nokian en est venu à une technologie appelée Double Stud.

Photo : Nokian Le Hakkapeliitta 10

Au départ, les nouveaux crampons à forme d’étoile ont été replacés à 180 degrés sur les épaulements des pneus pour plus d’adhérence latérale, surtout sur la glace. Puis, Nokian a augmenté le nombre de crampons par pneu et leur positionnement est déterminé par la grandeur du pneu. Ces crampons sont désormais mieux retenus dans la bande de roulement. Nokian a noté une amélioration de 8 % de l’adhérence à l’accélération.

Évidemment, les Hakka 10 ont vu la sculpture directionnelle de la bande être redessinée avec des lamelles en trois dimensions pouvant être imbriquées. Cette dernière fait appel à une gomme toute nouvelle incluant plusieurs matériaux à base biologique, dont la résine de pin et l’huile de canola qui forment 30 % de la formule. Les huiles qui entrent dans la fabrication de la bande de roulement sont bio à 50 %. Enfin, on aura compris que les nouveaux Hakka 10 présentent moins de résistance au roulement pour une meilleure économie de carburant.

Autre détail important concernant les Hakka 10 ; Nokian a porté une attention particulière aux modèles avec crampons pour qu’ils soient nettement plus silencieux.

Photo : Nokian Le Hakkapeliitta 10 pour VUS et pour voitures

En ce qui a trait aux Hakka 10 SUV pour VUS, ces pneus affichent les mêmes caractéristiques, mais ils profitent en plus de la technologie de fibres Aramid Sidewall (ajoutées aux flancs) pour les protéger des chocs contre les imperfections de la route.

Enfin, les Hakkapeliitta 10 EV sont un nouvel ajout à la gamme Nokian. Ces derniers ont été conçus pour les autos hybrides ou électriques et ils incluent la technologie SilentDrive qui comprend une structure révisée et plus de caoutchouc à la bande de roulement. Leur silence de roulement empêcherait la transmission des sons de la route dans l’habitacle déjà rendu plus silencieux grâce à l’absence de mouvements mécaniques.

Soulignons, en terminant, que Nokian a aussi utilisé sa technologie Winter Safety Indicator dans la bande de roulement. Celle-ci prend la forme de chiffres qui indiquent l’épaisseur de celle-ci en millimètres au fur et à mesure qu’elle s’use. Il y a même un symbole de flocon de neige qui reste visible jusqu’à ce que le pneu en soit rendu à la fin de sa vie utile. Lorsqu’il n’est plus apparent, cela veut dire qu’il doit être changé.

Encore une fois, soulignons que les Nokian Hakkapeliitta 10 seront livrables dès l’arrivée de l’automne prochain chez les dépositaires de la marque. Si vous prévoyez acheter des pneus d’hiver neufs pour la saison prochaine, allez visiter le vôtre au plus vite.