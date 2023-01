• Le National Transportation Safety Board (NTSB) s’inquiète du poids élevé des véhicules électriques.

• Lors de collisions, les occupants de véhicules moins lourds sont automatiquement plus à risque.

• Le GMC Hummer EV est cité en exemple avec son poids de 9000 livres.

La semaine dernière, nous vous avons fait part d’une analyse concernant des inquiétudes relatives aux nouveaux véhicules électriques, spécialement ceux plus imposants. Deux points étaient soulevés ; l’impact énergétique et celui relié à la sécurité routière. Voici qu’un deuxième son de cloche est émis à propos des dangers que des modèles électriques plus gros et plus lourds représentent pour les autres automobilistes, les cyclistes et les piétons.

Cette semaine, la responsable du National Transportation Safety Board (NTSB) aux États-Unis a exprimé son inquiétude quant aux risques de sécurité que représentent les véhicules électriques lourds en cas de collision avec des véhicules plus légers. Jennifer Homendy a soulevé cette question lors d’un discours prononcé à Washington devant le Transportation Research Board.

« Je m’inquiète du risque accru de blessures graves et de décès pour tous les usagers de la route en raison de l’augmentation du poids à vide et de la taille, de la puissance et des performances des véhicules sur nos routes, y compris les véhicules électriques. » - Jennifer Homendy du National Transportation Safety Board

Le problème en ce moment, c’est le poids des batteries. Et plus le constructeur veut offrir d’autonomie, plus la pile doit être grosse et plus lourde. Il est à souhaiter que la technologie évolue au point où l’on ne verra plus de différences, mais pour le moment, ça représente un problème.

Photo : Chevrolet Silverado EV RST 2024

La responsable fait également état de la puissance des véhicules électriques. Il est vrai qu’ils sont plus performants en raison de l’instantanéité de la livraison de cette puissance, mais il est faux de dire qu’ils roulent plus rapidement sur la route ; ils doivent respecter les mêmes règles. Ce qui est à surveiller, c’est le comportement des automobilistes, surtout en milieu urbain. Le fait de pouvoir accélérer très rapidement, en silence, peut représenter un risque accru pour les piétons et les cyclistes.

Le NTSB enquête sur les accidents de la route, mais n’a pas le pouvoir d’établir des règlements. Pour les véhicules, ce pouvoir revient en grande partie à la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent américain de Transports Canada.

Ce qui est clair, c’est que le poids d’un véhicule a un impact. En 2011, le National Bureau of Economic Research a publié un article selon lequel le fait d’être percuté par un véhicule portant un poids additionnel de 1000 livres augmente de 47 % la probabilité d’être tué lors de l’accident.

Pour le moment, il n’y a rien qui puisse être fait. Il faut simplement prendre conscience de cette réalité et adapter son comportement en conséquence, à la fois si l’on conduit un modèle électrique très lourd, mais aussi tout autre modèle à essence qui est beaucoup plus imposant et lourd qu’une petite voiture.