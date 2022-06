Photo : Polestar Polestar 3, avant

La première mondiale du premier VUS de la marque électrique Polestar est prévue pour octobre prochain, a confirmé aujourd'hui le constructeur automobile. Et pour célébrer cette annonce, il a partagé une première image du Polestar 3, question d’alimenter le débat.

La forme du VUS est immédiatement reconnaissable si vous suivez l'actualité des véhicules électriques et si vous connaissez la nouvelle génération de multisegments électriques qui arrivent sur le marché, par exemple l’EV6 de Kia et le C40 de Volvo. Cela nous indique que si les constructeurs automobiles font grand cas de la liberté que les VÉ représentent pour les designers et les stylistes, les questions d'ergonomie et d'optimisation de l'autonomie imposent certaines contraintes.

À cette fin, nous voyons des conduits jumeaux d'avant en arrière sur le capot, et un diffuseur implanté sur le haut du hayon.

Parmi les autres caractéristiques dignes de mention, citons un grand toit panoramique, des phares amincis et des feux arrière bombés. Comme pour un certain nombre d'autres VÉ récents, les poignées de porte sont encastrées dans les portières.

Photo : Polestar Polestar 3, arrière

Voici ce que Polestar a déclaré pour l'instant au sujet du futur véhicule électrique, en dehors de sa forme et de son style :

- Le Polestar 3 vise le marché potentiellement lucratif des États-Unis ;

- Il sera équipée d'un groupe motopropulseur à double moteur et d'une grande batterie ;

- La société espère atteindre une autonomie de près de 600 km (bien que ce chiffre soit basé sur le cycle d'essai européen WLTP, plus souple, et que l'on puisse s'attendre à une autonomie moindre en Amérique du Nord) ;

- Le véhicule sera assemblé aux États-Unis ainsi qu'en Chine ;

- Polestar commencera à prendre des commandes pour le modèle le jour du dévoilement officiel.

Selon Thomas Ingenlath, PDG de Polestar, « Polestar 3 est le VUS pour l'ère électrique. Notre identité de design évolue avec ce grand VÉ de luxe haut de gamme, avec un caractère de marque fort et individuel. Avec cette voiture, nous ramenons le « sport » au VUS, en restant fidèles à nos racines de performance. »

Polestar a également révélé qu'elle prévoit lancer un nouveau modèle par an au cours des trois prochaines années, et d'étendre sa présence à 30 marchés mondiaux d'ici la fin de 2023 pour aider à vendre ces nouveaux produits. L'entreprise s'est donnée comme objectif de multiplier par dix ses ventes d'ici la fin de 2025, par rapport aux 29 000 ventes réalisées en 2021.