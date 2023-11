The all-new Polestar range Photo : William Clavey

• Polestar dévoile sa Polestar 5.

La firme Polestar a organisé une journée consacrée à ses produits dans la région de Los Angeles. Nous allons d’ailleurs vous présenter un compte rendu plus approfondie de la journée Polestar Day dans les prochains jours.

Pour cette journée, la compagnie a aussi organisé des essais de la Polestar 2, et offert des balades à bord des prototypes des Polestar 3 et Polestar 4.

Le concept Polestar 6 était également présent sur place. Ce qui a cependant retenu l’attention, c’est la première apparition publique sans camouflage de la Polestar 5, celle qui va avoir pour mission de concurrencer une voiture comme la Porsche Taycan.

Dévoilement de la Polestar 5 Photo : Polestar

Le modèle a été présenté une première fois en février 2020, sous la forme du concept Precept, tout juste avant le début de la pandémie. Depuis ce temps, des modèles d’essai camouflés ont été aperçus, y compris une version au plus récent festival de Goodwood, en Angleterre, mais jamais sans camouflage.

Cela signifie qu’on se rapproche tranquillement de la production de cette voiture, mais il faudra tout de même attendre en 2025 pour la voir arriver sur les routes.

Ce qui est particulier à propos de cette routière, c’est que lorsqu’on regarde à l’arrière, on s’aperçoit qu’il n’y a pas de lunette. C’est le toit vitré qui se prolonge et qui semble donner un petit aperçu de ce qui se passe à cet endroit. On peut donc s’attendre à ce que des caméras viennent offrir tout le nécessaire en fait de visibilité arrière. Il est clair que cela va refroidir certains acheteurs, à moins que la visibilité soit meilleure que ce qu’on peut deviner en regardant les photos.

La Polestar 5 sera fabriquée en Chine et va profiter de la technologie StoreDot qui garantit une recharge extrêmement rapide (XFC pour Extreme Fast Charging). Concrètement, on parle de la récupération de 160 kilomètres d’autonomie en seulement cinq minutes, sans que cela affecte la durée de vie de la batterie. Le tout sur une borne ultra rapide, on s’entend. Des prototypes seront testés avec cette nouvelle technologie en 2024. On verra bien à quel moment elle se pointera sur le marché avec les modèles de production.