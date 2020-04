Porsche Canada va offrir son programme d’assistance routière pour inclure des centaines de milliers de travailleurs qui œuvrent en première ligne dans les hôpitaux ontariens.

La marque de luxe indique que ce dernier s’adresse à quelque 250 000 médecins, infirmières et inhalothérapeutes, et ce, jusqu’au 31 mai prochain.

« Le monde connaît l’une des pires crises de santé publique de son histoire et nous sommes heureux de poser un geste afin que les travailleurs œuvrant en première ligne puissent se déplacer le plus sûrement possible, a déclaré Marc Ouayoun, le chef de la direction de Porsche Canada. Nous reconnaissons leur immense contribution et nous estimons que le fait d’aider à résoudre les problèmes de transport pendant cette période, alors qu’ils travaillent à la sécurité et au bien-être des Ontariens, est notre façon de contribuer à la cause commune ».

Les personnes qui téléphonent au 1-800-PORSCHE sont tenues de s’identifier en présentant leur carte d’identité délivrée par leur hôpital entre le 15 avril et le 31 mai.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Le remorquage, le survoltage de la batterie, l’assistance en cas de crevaison et la livraison de carburant d’urgence font tous partie des services offerts par le programme d’assistance routière de Porsche.

Les propriétaires de toute marque de véhicule qui n’est pas déjà couverte par un programme d’assistance routière peuvent bénéficier du service offert par Porsche.

Et qu’en est-il des autres provinces et territoires du pays ? Le responsable des communications avec les médias chez Porsche Canada, Patrick Saint-Pierre, a expliqué par courriel au magazine Automotive News Canada pourquoi l’offre n’est valable que dans une seule province.

« L’Ontario ayant la province la plus peuplée, nous voulions avoir le plus grand impact potentiel. De plus, l’Ontario est le siège social de Porsche et nous avons pensé que soutenir les travailleurs de la santé de la province était notre façon de contribuer localement et de leur dire “merci” pour leurs efforts inlassables ».