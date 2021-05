Si Porsche a présenté la Taycan comme premier véhicule tout électrique, le modèle qui est le plus attendu de ce côté, c’est la version sans moteur à combustion du produit le plus populaire de la marque, le VUS Macan. Cette variante est attendue pour 2023.

Au moment d’écrire ces lignes, des modèles sont à l’essai. Le VUS va reposer sur une nouvelle plateforme dédiée à l’électricité et va fournir une autonomie nettement supérieure à celle de la berline Taycan. Le Macan électrique sera vendu parallèlement au nouveau Macan à essence qui est attendu plus tard cette année. Porsche n’a pas divulgué quel nom portera la variante électrique ni quand la déclinaison à essence disparaîtra. On devine que cela sera décidé en fonction des ventes.

Le Macan électrique va profiter de l’architecture électrique PPE (Premium Platform Electric) du groupe Volkswagen. Celle-ci va être utilisée avec une série de futurs produits Audi et Porsche. Quant à la nouvelle version à essence, elle va utiliser la plateforme existante du véhicule.

Le modèle électrique va hériter de l’architecture à 800 volts de la Taycan. Cette dernière permet une recharge rapide à un maximum de 270 kilowatts, et comme la Taycan, Porsche prévoit que deux tailles de batterie seront suggérées. Il faudra voir ce qui va être commercialisé en Amérique du Nord, car jusqu’ici, Porsche note que les gens optent pour la pile qui offre le plus d’autonomie chez nous. Avec les distances importantes que l’on parcourt sur notre continent, comparativement à l’Europe, la chose n’est pas surprenante.

Porsche pourrait conséquemment n’offrir qu’une seule solution, mais ça reste à voir ; l’entreprise aime donner du choix aux consommateurs. Le Macan actuel est en ce moment livrable en finition de base, S, GTS et Turbo.

Photo : Porsche Le future Macan électrique, batteries

Comme mentionné, Porsche affirme que le Macan électrique aura une autonomie « significativement » supérieure à celle de la Taycan. On peut donc s’attendre à plus que les 365 kilomètres de la Taycan 4S, actuellement la variante offrant la capacité la plus élevée. Ce sera essentiel pour rendre le véhicule concurrentiel avec d’autres de sa horde, comme le Ford Mustang Mach-E et le Tesla Model Y, chacun proposant des variantes offrant des déclinaisons à près de 500 km. Porsche prévoit également étendre son partenariat avec le réseau de recharge Electrify America, éventuellement avec des chargeurs présents dans les hôtels et chez les concessionnaires.

Enfin, il faut aussi s’attendre à découvrir un modèle au style distinct. Imaginez la différence entre la Taycan et la Panamera pour visualiser comment le Macan électrique pourrait se distinguer de son cousin à essence.

Nous devrions en savoir plus sur le Macan électrique lorsque le nouveau modèle à essence fera ses débuts d’ici la fin de l’année.