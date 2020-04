Porsche va lancer un service de location à court terme

Vous rêvez de pouvoir rouler à bord d’une Porsche 911 ou d’une rutilante 911, mais vous savez que vous n’en aurez probablement jamais les moyens ? Ce sera bientôt possible, car l’entreprise vient de lancer un programme de location à court terme qui promet de rejoindre bien des passionnés.

Attention toutefois avant de faire un appel à un concessionnaire Porsche du Canada, car le programme sera lancé d’abord à Atlanta avant de faire son chemin sur la côte ouest, le temps que la compagnie évalue l’intérêt des amateurs pour une telle offre.

Concrètement, les gens pourront louer une voiture pour quatre heures en échange d’un montant de 269 $. Cette somme exclut les taxes et d’autres frais. Le modèle, lui, importe peu.

Et si c’est une semaine complète que vous rêvez de vous payer au volant d’une Porsche 911, la facture frisera les 3000 $ américains.

C’est à Atlanta que sera lancé le programme. Les intéressés qui effectueront une réservation verront le véhicule convoité leur être livré dans les deux heures qui suivent par un service de concierge.

Si on imagine plus mal des gens débourser plus de 3000 $ pour une semaine à bord d’une 911, on peut plus facilement envisager l’idée d’une location de quatre heures pour une belle balade pour quelque 300 $ ou 400 $.

On se rappelle que plus tôt cette année, Porsche avait annoncé un projet pilote similaire ici au Canada, disponible dans la région de Montréal chez un concessionnaire Porsche.

Porsche Host

Parallèlement, Porsche a aussi présenté ses plans pour un service entre propriétaires, le Porsche Host. Ce dernier sera développé en collaboration avec l’aide du groupe Turo. Ses débuts sont prévus pour le lundi 8 octobre prochain dans les villes de Los Angeles et de San Francisco, en Californie.