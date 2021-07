Porsche serait sur le point d’annoncer un rappel mondial concernant sa nouvelle Taycan, le tout en raison d’un certain nombre de plaintes reçues de la part de propriétaires. Ces derniers ont remarqué une perte soudaine de puissance de leur véhicule.

Le 17 mai, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent américain de Transports Canada, a ouvert une enquête concernant neuf plaintes de propriétaires « alléguant une perte de puissance motrice en mouvement ». Celle-ci peut se produire à n’importe quelle vitesse et sans avertissement. Dans six de ces cas, les propriétaires ont été incapables de redémarrer la voiture.

Les modèles 2021 et 2021 de la Taycan sont visés dans les plaintes déposées auprès de la NHTSA. Le Bureau d’enquête sur les défauts (Office of Defects Investigation, ou ODI) de l’agence rapporte qu’une perte de charge de la batterie auxiliaire de 12 volts pourrait être à l’origine du problème, car elle pourrait désactiver l’ensemble du système électrique et empêcher le groupe motopropulseur de fonctionner.

Le site Bloomberg a rapporté, en citant des « personnes au courant du dossier », que Porsche se prépare à annoncer, dans les prochains jours, un rappel mondial pour résoudre le problème. La solution consiste à corriger une défaillance logicielle en lien avec la batterie auxiliaire.

Le problème pourrait également s’étendre au-delà des produits de Porsche. L’ODI a également demandé des informations à la société mère, Volkswagen, à propos des Audi e-tron GT et RS e-tron GT. Cela s’est fait dans le cadre de son « analyse comparative de véhicules similaires » à la Taycan. En d’autres termes, ces modèles utilisent des groupes motopropulseurs électriques très semblables à celui de leur cousine chez Porsche et pourraient être sujets au même problème. L’agence pourrait également examiner de près la nouvelle variante Taycan Cross Turismo, récemment introduite pour l’année-modèle 2021.

