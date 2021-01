Buick a montré aujourd’hui deux images de son Enclave 2022. Le constructeur prévoit lancer la version mise à jour de son VUS plus tard en 2021. Pour l’instant, les images sont tout ce que le constructeur a choisi de révéler à propos de son produit. Il faudra donc patienter pour voir si on a apporté d’importantes modifications à l’intérieur ou sous le capot.

Au moins, les images sont claires et montrent l’intégralité de l’Enclave 2022, et ce, sous deux angles. Parmi les détails que l’on peut apercevoir, on note des parties avant et arrière transformées. La calandre est plus imposante qu’auparavant et compte un élément horizontal coupé au milieu par le logo de la marque.

Le VUS est également doté de phares à DEL beaucoup plus minces et placés tout juste sous le capot. Le pare-chocs inférieur, quant à lui, présente des lignes courbées et un aspect presque sportif.

Photo : Buick Buick Enclave 2022, trois quarts arrière

À l’arrière, le grand attrait visuel est constitué par les feux à DEL, toujours reliés par une garniture centrale qui les entoure et fait la largeur de la partie arrière, mais la forme de cette garniture a été modernisée. Il ressort également de l’image que Buick a choisi de cacher les embouts d’échappement, contrairement à l’approche empruntée pour le modèle qui sera remplacé.

Comme nous l’avons mentionné, Buick est resté avare de détails concernant les changements au niveau de l’intérieur, mais nous pouvons certainement nous attendre à un bon nombre de mises à jour technologiques et probablement à un remaniement du design et de l’ergonomie.

Soyez à l’affût pour la suite des choses concernant ce modèle. Buick voudra sans doute qu’on en parle autant que possible avant son lancement ; conséquemment, d’autres détails sont à venir.