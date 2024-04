Warren, Michigan - Le Buick Enclave 2025 a été dévoilé aujourd'hui, le VUS à trois rangées arborant un nouveau look et une multitude d'améliorations en matière de design intérieur et de technologie.

La révision du VUS à trois rangées phare du constructeur intervient après l'introduction pour l'année-modèle 2024 du nouveau multisegment Envista, ainsi que des VUS Encore GX et Envision révisés. Ce dernier, rappelons-le, a été officiellement présenté il y a quelques semaines.

La gamme Buick est donc l'une des plus fraîches du marché. Les quatre VUS s'inspirent largement du concept Wildcat EV qui a fait le tour des salons automobiles ces deux dernières années.

Le Buick Enclave ST 2025 | Photo : D.Boshouwers

Buick Enclave 2025 – quoi de neuf ?

À peu près tout en fait, à commencer par les améliorations apportées à la calandre et aux boucliers avant et arrière. L'Enclave, sans surprise, arbore le nouveau logo Buick que l'on retrouve sur les autres modèles récents de la marque, cités plus haut.

Parmi les autres éléments clairement inspirés du concept Wildcat, citons la signature lumineuse en forme d'aile, les phares à DEL en forme de damier et les feux arrière à DEL qui couvrent la largeur du véhicule. Dans l'ensemble, le véhicule gagne en hauteur, en longueur et en largeur pour une présence plus agressive sur la route.

À l'intérieur, on retrouve également un environnement transformé avec des technologies actualisées, de nouveaux équipements de sécurité de série et une ergonomie améliorée, notamment une console centrale remaniée et un espace plus ouvert entre les sièges avant. La technologie Super Cruise fait ses débuts dans un véhicule Buick. Plus d'informations sur l'intérieur ci-dessous.

Comme pour le nouvel Envision, l'offre elle-même a été mise à jour avec l'abandon de l'ancienne finition Essence, et la ST (pour Sport Touring), auparavant un ensemble optionnel, désormais mis à niveau pour devenir une finition à part entière. À noter qu’il s'agit essentiellement du modèle de base Preferred, auquel on a ajouté des éléments visuels pour lui donner une allure plus sportive. Au-dessus de ces deux variantes se trouve la finition Avenir. Vous trouverez plus bas des informations détaillées sur chaque version.

Le Buick Enclave Avenir 2025, avant | Photo : D.Boshouwers

Motorisation du Buick Enclave 2025

Les mises à jour se poursuivent sous le capot, l'Enclave 2025 recevant un tout nouveau moteur, un 2,5 litres turbo développant 328 chevaux et 326 lb-pi de couple, associé à une boîte automatique à 8 rapports. La traction intégrale est de série sur tous les niveaux de finition (au Canada ; les clients américains conservent l'option traction). Ce groupe motopropulseur, qui est d'ailleurs le même que celui des nouveaux GMC Acadia et Chevrolet Traverse, est le seul disponible pour l'Enclave en 2025.

Par défaut, le nouvel Enclave a une capacité de remorquage de 1 500 livres, avec un ensemble de remorquage en option qui porte cette capacité à 5 000 livres.

Le Buick Enclave Avenir 2025, intérieur | Photo : D.Boshouwers

Le Buick Enclave Avenir 2025, sièges de 2e et 3e rangées | Photo : D.Boshouwers

Design intérieur du Buick Enclave 2025

La grande nouveauté de cette année est littéralement grande : le tableau de bord est doté d'un écran continu de 30 pouces qui intègre le groupe de données et le système multimédia.

Les modèles Preferred et ST sont équipés de sièges en similicuir, tandis que l'Avenir dispose d'une sellerie en cuir. L'Enclave haut de gamme propose également des options de couleurs intérieures uniques : Cool Sky Grey, Ebony et Mocha.

L'Enclave propose également des sièges centraux à ouverture électrique monotouche qui facilitent l'accès à la troisième rangée. Bien que cette troisième rangée offre plus d'espace qu'auparavant grâce aux dimensions accrues du véhicule, elle reste un endroit approprié principalement pour les enfants ou les adultes de petite taille, du moins sur les longs trajets.

En outre, l'intérieur intègre des fonctionnalités telles que l'intégration sans fil d'Apple CarPlay et d'Android Auto, la recharge sans fil et, contrairement à l'Envision, le système Super Cruise (avec supplément). Ce dernier permet de conduire les mains libres sur un vaste réseau routier en constante expansion en Amérique du Nord (d'ici fin 2025, il devrait dépasser les 1,2 million de km). Ceux ou celles qui choisissent cette option bénéficient également de l'assistance à l'attention du conducteur et de l'aide au stationnement automatique améliorée.

Le Buick Enclave Avenir 2025, nouvel écran | Photo : D.Boshouwers

Sécurité

Outre ces deux systèmes, le Buick Enclave 2025 intègre plusieurs nouvelles fonctions de sécurité et d'assistance à la conduite, notamment l'aide à la conduite dans les zones aveugles, le freinage d'urgence automatique en intersection, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'assistance au maintien de la trajectoire et l'alerte de franchissement de ligne.

Pour la première fois dans un Buick, on trouve des caméras connectées qui permettent aux utilisateurs de voir l'intérieur et l'extérieur du véhicule à distance si l'alarme se déclenche.

Le Buick Enclave Avenir 2025, de profil | Photo : D.Boshouwers

Versions du Buick Enclave 2025

Voici les caractéristiques spécifiques de chaque version du nouvel Enclave :

L’Enclave Preferred 2025 comprend :

- L’éclairage d'ambiance multicolore personnalisable

- Le hayon électrique à détection automatique

- La technologue QuietTuning de Buick, qui réduit le volume les bruits de la route pénétrant dans l'habitacle

- Les sièges chauffants à réglage électrique de la première rangée avec support lombaire en 4 directions

- Les jantes en alliage de 20 pouces avec finition Medium Android

- Le système audio Bose à 12 haut-parleurs avec caisson de basses arrière

- La capacité de réglage supplémentaire pour améliorer l'équilibre de la conduite et de la maniabilité

- Le système à quatre roues motrices

Le Buick Enclave ST 2025, arrière | Photo : D.Boshouwers

L'Enclave Sport Touring (ST) 2025 ajoute :

- Le volant à fond plat

- Des garnitures intérieures exclusives

- Le contour de la calandre et des inserts uniques en noir brillant

- Les jantes de 20 pouces à surface usinée avec inserts en noir brillant

- Les écussons ST exclusifs

Les deux modèles proposent en option l’ensemble Power qui comprend un affichage tête haute, des sièges de deuxième rangée rabattables par simple pression et des sièges de troisième rangée rabattables par commande électrique. Cet ensemble est livré sur la version Avenir.

Le Buick Enclave Avenir 2025, trois quarts avant | Photo : D.Boshouwers

L'Enclave Avenir 2025 ajoute également :

- Le système audio Bose Performance Series à 16 haut-parleurs

- Roues de 22 pouces en finition Avenir Pearl Nickle

- Toit ouvrant panoramique

- Rétroviseur avec vue caméra

- Animation de l'éclairage de l'entrée

- Éclairage intérieur multicolore personnalisable

- Essuie-glaces avant à détecteur de pluie

- Contrôle continu de l'amortissement (CDC), un système de suspension adaptative avec des amortisseurs améliorés pour une conduite raffinée

- Sièges avant chauffants et ventilés avec fonction de massage, et sièges chauffants aux extrémités de la deuxième rangée.

Le Buick Enclave 2025 sera assemblé à l'usine Delta Township Assembly de Lansing, dans le Michigan. Les livraisons devraient débuter au cours de l'été 2024. On ne connait pas pour l'instant les prix du modèle, mais on peut s'attendre à un prix de départ avoisinant les 60 000 $ au Canada.

Le Buick Enclave ST 2025, phare, calandre | Photo : D.Boshouwers

Le Buick Enclave Avenir 2025, trois rangées de sièges | Photo : Buick

Le Buick Enclave Avenir 2025, coffre | Photo : D.Boshouwers