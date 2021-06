Premier aperçu du Kia Sportage 2022

Le Kia Sportage va faire peau neuve pour l’année 2022, lui qui avait eu droit à une refonte complète en 2016 pour l’année 2017. Il était temps, comme on dit.

Et Kia prépare le terrain. En effet, la compagnie a partagé trois images sur les médias sociaux. Ces dernières nous donnent un avant-goût de ce que cette nouvelle génération va nous réserver, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Et nous n’aurons pas à patienter trop longtemps pour tout savoir, car le dévoilement du modèle est prévu pour le 8 juin, soit la semaine prochaine.

À l’extérieur, on note un changement important de la signature, tant à l’avant qu’à l’arrière. Les nouveaux phares de jour avancent une signature forte prenant la forme d’un trait qui s’étend du capot jusqu’au bas du pare-chocs. Il est clair qu’on retrouve ici une approche qui a servi la berline. K5.

À l’arrière, les feux sont plus massifs et semblent incorporer de nouveau les clignotants. Aussi, alors qu’on s’attendait à retrouver un design similaire à celui des Sorento et Telluride (avec des feux séparés), ce n’est pas le cas.

Photo : Kia Kia Sportage 2022, tableau de bord

À bord, la troisième image partagée nous révèle le tableau de bord. Ce qui frappe, c’est bien sûr la taille de l’écran qui s’étend du côté du conducteur jusqu’à la position centrale. On devine qu’il abrite deux unités. Peu de boutons semblent présents, ce qui pourrait s’avérer néfaste si ça nous force à utiliser les commandes tactiles pour avoir accès à des fonctions usuelles. Il faudra voir ; le reste de la console n’est pas vraiment visible.

Ce qu’on remarque cependant, c’est une approche inspirée de l’EV6, à l’exception des buses d’aération et du volant. On ne peut deviner pour le reste, mais dans l’ensemble, on devrait avoir droit à une évolution intéressante du modèle.

Et à quoi aura-t-on droit sous le capot ? Il faut s’attendre à un cocktail, surtout que le Sportage partage ses assises avec le Hyundai Tucson qui propose déjà des versions électrifiées. La technologie et la sécurité ne seront pas en reste également.

Rendez-vous la semaine prochaine, donc, pour tout savoir à propos du prochain Kia Sportage. Et puisque sa présentation a lieu si tôt dans l’année, on peut s’attendre à le voir débarquer chez nous avant la fin de 2021.