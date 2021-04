Un premier aperçu du Volkswagen ID.6

Tranquillement, la division ID de Volkswagen commence à prendre forme. On a vu quantité de concepts être présentés et on a déjà deux véhicules qui arrivent sur le marché, soit l’ID.3 et l’ID.4 (ce dernier étant sur le point de faire ses débuts chez nous).

Et voilà qu’on va bientôt avoir droit à la présentation du VUS ID.6. En fait, c’est au prochain Salon automobile de Shanghai que Volkswagen va présenter son nouveau venu. Oui, un salon automobile ; qui l’eût cru !

Concrètement, Volkswagen va même présenter deux créations là-bas, soit les ID.6 X et ID.6 Crozz. Le constructeur a publié sur son compte officiel Weibo (site pour la Chine) deux images sombres qui nous donnent un aperçu des modèles.

Comme son nom l’indique, l’ID.6 sera plus gros que l’ID.4. Il va toutefois partager son architecture modulaire avec ce dernier, soit la plateforme MEB. Il pourra cependant accueillir sept personnes grâce à une configuration à trois rangées de sièges. Les croquis de Volkswagen montrent des signatures légèrement différentes pour les deux modèles, question de les différencier. Le design complet demeure dans l’obscurité, mais les images de brevet publiées en février 2021 nous ont déjà donné une idée de ce à quoi s’attendre.

De plus, rappelons que Volkswagen avait donné un aperçu de l’ID.6 avec son concept ID.Roomzz qui avait été dévoilé à Shanghai, en 2019. On a donc une continuité ici avec la présentation du modèle en Chine. Bien sûr, le design a été adouci pour la production et les portes coulissantes ont été laissées sur la planche à dessin.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Volkswagen Volkswagen ID.6, avant

Sinon, la silhouette générale et certains des détails de conception (comme la tôle incurvée) demeurent, tout comme le porte-à-faux avant inhabituellement court, un élément rendu possible par la présence d’un groupe motopropulseur électrique. À l’intérieur, l’ID.6 partagera probablement de nombreux composants technologiques, notamment son tableau de bord numérique et son système multimédia, avec l’ID.4.

L’ID.6 sera alimenté par un moteur électrique de 201 chevaux qui sera monté sur l’essieu arrière, et ce, pour ce qui est de la configuration standard. On peut deviner que la traction intégrale sera proposée avec une configuration à deux moteurs, comme avec l’ID.4 (302 chevaux). Nous attendrons les confirmations en ce sens.

Enfin, il est à noter que les deux ID.6 ont été développées pour le marché chinois, mais le groupe Volkswagen a déjà confié au site Automotive News qu’un des deux a des chances d’être proposé en Amérique du Nord. Nous allons bien sûr suivre la situation de près.

Le Salon de l’auto de Shanghai doit se mettre en branle lors de la troisième semaine du mois d’avril (21 au 28).

Photo : Volkswagen Prototype ID.Roomzz, profil