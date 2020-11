Volkswagen montre une photo de sa prochaine Golf R

La Volkswagen Golf n’aura plus la même saveur chez nous alors qu’on sait que la firme allemande ne proposera plus toutes les variantes en Amérique du Nord. Heureusement, tout ne disparaît pas alors que certaines variantes sportives vont demeurer au menu.

C’est le cas de la version R qui sera présentée le 4 novembre prochain, soit mercredi. Question de nous titiller un peu, la compagnie a dévoilé une image donnant un aperçu de ce qui nous attend.

Cette dernière montre une parcelle de la partie arrière. Ce qui est intéressant, c’est qu’on y voit le nouveau logo R, disposé sous le sigle de la marque. On peut aussi discerner la présence d’un aileron, ainsi que des feux dont le style est en lien avec ce qu’on voit ailleurs dans la gamme.

Sur une courte vidéo aussi diffusée, on voit que l’harmonie des approches est importante pour Volkswagen avec l’avant qui reprend les phares de la GTI. Cependant, on nous a promis une variante R qui se différencierait plus singulièrement de la GTI pour cette génération. On va le savoir très bientôt.

Ce qu’on a aussi hâte de savoir, c’est ce qui va se cacher sous le capot. Si les informations jusqu’ici diffusées s’avèrent, la version de base aura un moteur offrant 328 chevaux alors qu’une variante offrant 400 forces pourrait aussi apparaître au menu. La traction intégrale sera assurément de la partie, et espérons que les acheteurs pourront toujours profiter de versions offrant trois pédales.

Les détails mercredi.

