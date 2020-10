On perd peut-être la Volkswagen Golf à compter de l’an prochain, mais au moins, les variantes GTI et R vont poursuivre leur carrière chez nous. Dans le cas de cette dernière, le dévoilement du modèle de prochaine génération aura lieu le 4 novembre prochain.

La nouvelle a été confirmée par Tanner Foust, pilote et ancien animateur de Top Gear America. Ce dernier a partagé sur son compte Twitter une vidéo annonçant la date de dévoilement de la Golf R. Malheureusement, le clip en question ne révèle que très peu de choses sur la voiture, à l’exception des phares qui sont simplement partagés avec la GTI et les autres Golfs de huitième génération. Curieusement, la majorité de la vidéo est consacrée à la présentation du T-Roc R européen.

Les modèles aperçus à l’essai avec leurs habits de camouflage nous ont laissés entrevoir un modèle décoré de façon plus agressive que la Golf de base. La version R semble se distinguer davantage de la GTI que la génération précédente, c’est à souligner. La grille de la nouvelle GTI est dotée d’un maillage hexagonal et de phares antibrouillard sur tout le bas du pare-chocs. La grille de la Golf R, en revanche, abandonne le maillage pour de simples lamelles et possède deux sections pleines divisant les entrées d’air du pare-chocs.

Photo : Volkswagen Prototype Golf R400, 2014

En ce qui concerne la puissance, des informations en circulation suggèrent deux versions de la R. La proposition de base aurait une puissance de 328 chevaux, soit 40 de plus que la version américaine actuelle. La gamme pourrait aussi proposer une Golf R Plus de près de 400 chevaux. On se souviendra qu’en avril 2014, Volkswagen avait présenté le concept R400 au Salon de l’auto de Beijing. Le modèle annonçait alors une puissance de 395 chevaux et un temps d’environ 4 secondes au 0-100 km/h. On pourrait s’attendre à quelque chose du genre avec un tel modèle.

Reste maintenant à savoir si nous aurions droit à ces deux versions si elles sont toutes deux commercialisées. On va peut-être le savoir, ou du moins en apprendre un peu plus le 4 novembre prochain.