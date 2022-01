Premières images du Honda HR-V 2023

Le Honda HR-V a fait ses débuts en 2015 pour l’année 2016 chez nous et en 2022, il a changé de mine ailleurs dans le monde, notamment sur le marché européen. Nous avons déjà publié des images de ce modèle, en mentionnant qu’il était possible, mais pas nécessairement certain, que notre prochaine mouture y ressemble.

Et bien, ça pourrait ne pas être le cas, car Honda vient de partager des croquis du HR-V 2023 qui nous sera réservé et en matière de style, on a droit à quelque chose de foncièrement différent. Bien sûr, il ne s’agit que d’un croquis et non de la version finale, ce qui nous invite à la prudence.

À voir aussi : Le prochain Honda HR-V vendu en Amérique du Nord sera distinct de celui des autres marchés

N’empêche, on commence à avoir une idée de ce qu’on nous réserve.

Le nouveau HR-V de 2023 ne semble donc pas partager sa robe avec la version hybride commercialisée en Europe. Cela pourrait signifier que notre variante sera plus spacieuse. Verra-t-on un modèle basé sur la plateforme de la nouvelle Civic ? Le HR-V actuel est construit sur la structure qui a servi la sous-compacte Fit, malheureusement disparue de notre catalogue.

Photo : Honda Honda HR-V 2023, trois quarts arrière

Si c’est le cas, nous pourrions retrouver les mécaniques de la Civic au service du HR-V, ce qui serait une bonne chose, car la version actuelle est tout sauf bien motorisée. Le 4-cylindres de 2 litres (158 chevaux) ou le 4-cylindres turbo de 1,5 litre (180 chevaux) de la voiture ajouteraient du dynamisme à la conduite du HR-V. Quant à une éventuelle version hybride, on ne retiendra pas notre souffle au Canada. Le marché américain a droit à une mouture hybride du CR-V, mais pas nous.

Incidemment, Honda Canada nous a conviés à une rencontre virtuelle pour nous annoncer ses plans et ses orientations ; on vous revient là-dessus.

Quant à ce prochain HR-V, on peut s’attendre à de vraies photos au cours des prochains mois, ainsi qu’à une présentation quelque part en cours d’année, le tout en vue de débuts plus tard avant la fin de 2022.