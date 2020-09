Premières images de la prochaine BMW M3

BMW s’apprête à présenter officiellement la prochaine génération de sa sportive M3. En fait, le dévoilement doit avoir lieu cette semaine, plus précisément le 23 septembre. Question de nous titiller un peu, la firme allemande a publié quelques images sur sa page Instagram.

Les clichés sont bien sûr flous et ne nous montrent que très partiellement le modèle, mais on peut quand même distinguer un bolide décoré d’un vert très vif, les lignes des parties avant et arrière, mais surtout, le sélecteur de rapports d’une boîte mécanique à six vitesses.

Les nouvelles générations des M3 et M4 feront leurs débuts mercredi, donc. On s’attend à ce qu’elles partagent leurs moteurs avec les VUS X3 M et X4 M. Cela signifie que les modèles offerts avec la propulsion et la boîte manuelle devraient profiter d’un moteur 6-cylindres biturbo de 3 litres et 473 chevaux. La traction intégrale sera proposée pour la première fois avec une M3, et une version Competition se pointera également avec 503 chevaux. Elle sera livrée de série avec une transmission automatique à huit rapports.

À l’instar de ce qu’on a vu avec la Série 4, cette M3 va s’afficher avec une grille possédant d’immenses naseaux qui n’ont pas fini d’alimenter la controverse. Sa carrosserie sera plus large que celle des modèles réguliers de la Série 3 et on retrouvera aussi des embouts d’échappement plus massifs, des roues et des pneus plus larges, ainsi que des prises d’air supplémentaires, caractéristiques des versions M. Une déclinaison familiale Touring fera également partie de la gamme, mais on sait déjà que ce modèle ne traversera pas l’Atlantique.

Du reste, soyez des nôtres mercredi pour plus de détails concernant cette nouvelle mouture de la mythique M3, et de sa variante coupée, la M4.