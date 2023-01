Les premiers VinFast VF 8 arrivent en Californie

• Les premiers VUS VF 8 de VinFast arrivent en Californie.

• Le Canada aura droit à ses premiers exemplaires bientôt.

• Le VF 8 a du potentiel, mais il doit faire ses preuves. Il n’a pas droit à l’erreur.

• D’ici 18 mois, ce sont quatre modèles VinFast qui pourraient rouler sur nos routes (VF 6, VF 7, VF 8 et VF 9).

Après un voyage de 26 jours les ayant menés du Vietnam à la Californie, aux États-Unis, les premiers 999 VUS VF 8 de VinFast sont enfin arrivés en sol américain. Les déclinaisons spéciales City Edition vont bientôt être dans les mains de leurs premiers consommateurs dans l’hémisphère ouest.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : VinFast Bateau amenant les premiers VinFast VF 8 en Californie

Tout au long de l’année, Vingroup, la maison-mère au sein de laquelle œuvre VinFast, a organisé des événements au Vietnam où la presse et la future clientèle, ainsi que de nombreux partenaires de l’entreprise, ont pu mesurer tout le sérieux derrière le travail menant à l’arrivée des premiers modèles chez nous.

Si le plus gros de la tâche a été accompli, le sérieux du travail commence pour VinFast. Son VF 8 est prometteur, mais il n’est pas révolutionnaire. La compagnie devra le faire connaître et surtout, s’assurer que ses premiers clients nord-américains vivent une expérience sans heurts avec elle. Si le VF 8 ne répond pas aux attentes, la vie ne sera pas facile pour le VF 9 qui devra suivre, ainsi que les VUS VF 6 et VF 7 qui ont récemment été présentés au Salon de l’auto de Los Angeles. Ces deux derniers modèles sont attendus pour la fin de l’année prochaine.

VinFast a de grandes ambitions, mais en bout de piste, c’est la qualité de son produit et la réponse de la clientèle qui vont avoir le dernier mot. L’entreprise est naissante et a tout à apprendre.

Chose certaine, ce sera très intéressant à surveiller. Certains avaient prédit qu’on ne verrait jamais de modèles en Amérique du Nord. La compagnie offre une réponse nette avec cette première livraison. Le Canada aura aussi droit à ses premières unités très bientôt.

L’année 2023 sera déterminante pour ce nouveau constructeur.

Photo : VinFast Les premiers VinFast VF 8 débarquent en Californie