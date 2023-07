Ford Bronco Sport Photo : D.Boshouwers

• Le prix moyen d’une transaction impliquant un camion léger a dépassé le seuil des 50 000 $ en 2022 au Canada.

Certaines années, on a l’impression que les prix grimpent de façon importante à travers l’industrie, mais lorsqu’on analyse la chose, on se rend compte que ce n’est pas si pire.

Depuis deux ans, on ne parle même pas d’une impression ; on sait que les prix augmentent à des vitesses folles et la dernière statistique à cet effet vient le confirmer.

En effet, selon la firme DesRosiers Automotives Consultants Inc. (fondée par Dennis DesRosiers en 1985), le prix moyen d’une transaction impliquant un camion léger (camionnette, VUS) a dépassé le seuil des 50 000 $ en 2022. Il s’agit évidemment d’une première.

L’organisme explique que la hausse des dernières années est en grande partie attribuable aux problèmes de la chaîne d’approvisionnement en véhicules, à l’inflation et aux préférences des consommateurs pour certains segments de véhicules.

« Le coût d’achat d’un véhicule neuf a fortement augmenté en 2022, principalement en raison des pénuries de véhicules liées aux semi-conducteurs », a déclaré Andrew King, associé directeur chez DesRosiers, via un communiqué. « Avec les taux d’intérêt qui grimpent également, les prix élevés des véhicules pourraient freiner la tendance et diminuer la demande qui demeure pour l’instant très élevé. »

L’année dernière, le segment des camionnettes a connu une forte augmentation du prix moyen des transactions. Il est passé à 51 700 $, dépassant pour la première fois la barre des 50 000 balles. C’est 5000 $ de plus lorsqu’on compare avec 2021. C’est une augmentation énorme, voire démesurée, sur une année seulement.

Toyota Corolla Hatchback Photo : D.Boshouwers

Quant au prix moyen des voitures, il a également fait un bond important pour s’établir à 41 800 $. Ça demeure 10 000 $ de moins.

La patience est de mise si vous êtes à la recherche d’un véhicule.