Kia Canada a annoncé ce matin les prix du tout nouveau multisegment électrique EV6 et a confirmé qu'il fera son entrée chez les concessionnaires ce mois-ci, mais il reste à savoir combien d'unités il y aura au départ.

Sans surprise, le PDSF de l’EV6 se situe juste sous la barre des 45 000 $, à 44 995 $. Ce prix permet bien sûr aux acheteurs de ce modèle électrique de bénéficier de remises fédérales dans le cadre du programme iZEV, et de remises provinciales le cas échéant.

Ce prix de base donne accès à la version à propulsion avec autonomie standard. La configuration à autonomie prolongée coûtera 52 995 $ aux acheteurs.

Le prix le plus bas pour obtenir un EV6 à traction intégrale est de 54 995 $, et cela comprend également la configuration à autonomie prolongée. Cette version peut être agrémentée de deux ensembles différents : GT-Line 1, vendu au prix de 57 995 $, et GT-Line 2, qui coûte 61 995 $.

À noter que'une variante GT est dans les plans, mais il ne sera disponible que plus tard en 2022.

N'oubliez pas que les lignes directrices pour les différents rabais sur les VÉ sont basées sur le prix de base, donc même si vous vous offrez la version haut de gamme de l'EV6 à près de 62 000 $, vous pouvez profiter du ou des rabais.

En ce qui concerne le véhicule lui-même, le fait essentiel à savoir est que, mécaniquement, l'EV6 est presque identique au Hyundai Ioniq 5. Ce qui signifie qu'il possède la même architecture et les deux mêmes groupes motopropulseurs. La batterie de 58 kWh peut offrir une autonomie allant jusqu'à 373 km, celle de 77,4 kWh jusqu'à 499 km (en configuration à propulsion; la transmission intégrale abaissera ce chiffre à 441 km).

La charge ultra-rapide sur un chargeur de 800 V CC peut fournir 100 km d'autonomie supplémentaire en seulement 5 minutes, ou jusqu'à 80 % de charge en 18 minutes. Sinon, le chargeur embarqué (OBC) de niveau 2 recharge l’EV6 équipé de la plus grosse batterie de 77,4 kWh de 10 à 100 % en 7 heures et 10 minutes (240 V CA à 48 A).

Comme pour l’Ioniq 5, le système de l'EV6 permet une recharge bidirectionnelle, ce qui signifie que les propriétaires peuvent recharger ou alimenter de petits appareils et outils en utilisant la batterie du véhicule.

À l'intérieur, le véhicule est équipé de deux écrans de 12,3 pouces couvrant une bonne partie du tableau de bord, ce qui est similaire au VÉ de Hyundai. Mais, contrairement à ce modèle, l'habitacle du modèle Kia est plus conventionnel, et donc moins explicitement minimaliste et aéré.

Nous allons conduire le nouveau Kia EV6 à la fin du mois, ce qui nous donnera l’occasion de vous fournir nos premières impressions de conduite.

Voici la liste de prix du Kia EV6 :

Traction arrière, autonomie standard : PDSF de 44 995$

Traction arrière, autonomie prolongée : PDSF de 52 995$

Traction intégrale, autonomie prolongée : PDSF de 54 995$

Traction intégrale, autonomie prolongée avec groupe GT-Line 1 : PDSF de 57 995$

Traction intégrale, autonomie prolongée avec groupe GT-Line 2 : PDSF de 61 995$