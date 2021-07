La pénurie des puces électroniques semble arriver dans sa phase critique. En attendant que la situation se résorbe alors que de nombreux joueurs s’affairent à augmenter le rythme de production pour répondre à la demande des constructeurs, certains fabricants vivent des moments plus difficiles.

Les deux marques américaines les plus touchées jusqu’à maintenant sont Ford et Chevrolet.

Selon des données présentées par le groupe BuyShares, ce sont près de 370 000 véhicules qui ont dû être retirés de la production, et ce, en date du mois de mai. La camionnette Ford Série F est le modèle le plus touché, sa production ayant été réduite de près de 110 000 véhicules.

Et qu’est-ce qui nous a menés à cette situation ? Lorsque les usines automobiles aux États-Unis et dans le monde entier ont fermé leurs portes au début de la pandémie au printemps de 2020, de nombreux constructeurs ont commis ce qui s’est avéré être une erreur majeure ; ils ont annulé leurs commandes de puces électroniques, essentielles à la fabrication et au fonctionnement des nouveaux modèles.

On peut le comprendre en ce sens que la technologie évolue tellement rapidement qu’il est inutile d’avoir des stocks de puces en réserve, car ces dernières pourraient rapidement devenir caduques. Cependant, pour quelques mois, il aurait fallu maintenir le rythme.

Et les fabricants de puces ont tourné leur production vers d’autres clientèles. Dans certains domaines, la demande est même devenue plus forte, les gens se procurant plus d’appareils munis de puces alors qu’ils étaient confinés à la maison.

Bref, un effet domino plutôt spectaculaire.

Photo : D.Boshouwers Jeep Cherokee

Maintenant, la demande pour de nouveaux véhicules a repris, mais les puces, qui sont vitales pour tout, de l’ordinateur de bord aux dispositifs de sécurité, en passant par le système multimédia, sont en pénurie dans le monde entier depuis des mois, et la résolution complète du problème pourrait prendre quelques années.

De plus, l’incendie d’une usine de puces pour automobiles au Japon, le resserrement des chaînes d’approvisionnement après l’échouage de l’Ever Given dans le canal de Suez et le manque de pétrole pour le plastique utilisé dans les puces n’ont aidé en rien alors qu’on commençait à sortir e la pandémie, posant aux constructeurs d’énormes problèmes d’approvisionnement.

Quand ça se met à aller mal…

Les plus touchés

Un rapport d’AutoForecast Solutions a montré que Ford a été le plus durement touché par la pénurie mondiale de puces, retirant plus de 230 000 véhicules de son calendrier de production. Chevrolet a été le deuxième constructeur américain le plus durement affecté avec une réduction de sa production de 140 800 véhicules. Jeep suit avec environ 138 700 unités.

En ce qui concerne les modèles les plus visés, le Ford F-Series arrive en tête, avec une production réduite de 109 710 unités. Les statistiques montrent que 98 584 Jeep Cherokee qui devaient être assemblés ne l’ont pas été, tandis que la production du Chevrolet Equinox a pour l’instant été réduite de 81 833 versions.

La capitalisation boursière combinée des « trois grands » constructeurs automobiles américains a plongé de 18,8 milliards (américains) en un mois.

Nous suivrons bien sûr la situation de près au cours des prochaines semaines et des prochains mois alors que les constructeurs devront faire preuve de résilience pour passer à travers cette autre situation difficile.