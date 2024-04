Lorsque Honda a présenté la nouvelle génération de sa Civic Type R la semaine dernière, plusieurs informations étaient manquantes. C’est la façon de faire chez ce constructeur alors qu’on y va souvent par bribes, question de garder tout le monde sur le qui-vive.

On comprend la stratégie, mais la frustration peut parfois être grande. Par exemple, si on apprenait que la Civic Type R 2023 serait toujours équipée de son moteur 4-cylindres turbo de 2 litres, on ne nous informait pas sur sa puissance, se contentant de dire qu’elle serait supérieure.

Or, on vient peut-être d’avoir la réponse, car une capture d’écran prise lors qu’une présentation montre la puissance de la mécanique pour le nouveau modèle. La photo en question a été partagée au site Tire Meets Road. Sa provenance demeure incertaine, ce qui nous invite à la prudence. Cependant, ça fait le tour du Net et les chiffres sont en lien avec les rumeurs qui avaient été avancées avant la présentation du modèle.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Ainsi, sur le marché japonais, la voiture est annoncée avec une cavalerie de 325 chevaux et 310 livres-pieds de couple. C’est une progression par rapport à la version actuelle qui livre une puissance de 306 forces et 295 livres-pieds de couple.

Pour les autres marchés, dont le nôtre, l’image qui circulent montre une capacité de 316 chevaux et 310 livres-pieds de couple.

On gagnerait donc 10 chevaux et 15 livres-pieds de couple, ce qui n’est pas négligeable considérant qu’on est déjà à plus de 300 forces pour une si petite cylindrée. Bien sûr, la puissance n’est pas le seul facteur avec une voiture comme la Type R alors que la répartition des masses, le travail des éléments suspenseurs, les pneumatiques, tout joue un rôle sur son comportement et l’expérience qu’elle livre.

Il faudra patienter avant de tester tout cela, cependant, car ce n’est que l’an prochain que le modèle doit nous parvenir.