• Auto123 présente ses prix 2023 dans 22 catégories.

• Aujourd’hui, les voitures finalistes et la grande gagnante dans la catégorie des camionnettes pleine grandeur.

• En lice, Le Ford F-150, le Ram 1500 et le Chevrolet Silverado 1500.

• Les trois modèles finalistes constituent des achats qui sont recommandés par l’équipe d’Auto123.

Chaque année, les amateurs attendent avec impatience les verdicts d’Auto123 qui établissent sa liste des véhicules gagnants à travers différentes catégories. Cette année, les luttes ont été une fois de plus serrées, plusieurs votes étant très serrés.

Néanmoins, 22 véhicules ont été déclarés gagnants à travers autant de catégories. Si vous voulez savoir quels sont les achats recommandés dans le segment des camionnettes pleine grandeur, voici ce qui s'est passé cette année dans cette catégorie.

Le segment des camionnettes pleine grandeur est peut-être celui où l’on retrouve le moins de modèles à travers l’industrie, mais il s’agit de loin du plus lucratif. Et populaire, aussi. Les trois premières places occupées au chapitre des ventes en Amérique du Nord appartiennent aux produits ici en lutte pour l’obtention de la palme reconnaissant le meilleur pick-up pleine grandeur.

Parmi les finalistes, on trouve des joueurs bien connus avec le Ford F-150,le Chevrolet Silverado 1500 et le Ram 1500.

Chevrolet Silverado 2023 Photo : V.Aubé

Avec le Chevrolet Silverado, on a droit à un modèle qui subit constamment de petites améliorations pour être conservé au goût du jour, mais aussi en proposer toujours plus. On l’a vu avec l’ajout de nombreuses variantes au fil des dernières années, spécialement des modèles pensés pour la conduite hors route. La gamme ne pourrait être plus complète.

La gamme Ram 1500 2023 Photo : Ram

Dans le cas du Ram 1500, il est souvent décrit comme le plus luxueux des trois. Il est vrai que son habitacle est riche à souhait et que la douceur de roulement que propose sa conduite est simplement géniale. Ah oui, ses capacités en matière de remorquage sont impressionnantes, aussi. Bref, il n’a pas de grands défauts.

Ford F-150 Tremor Photo : V.Aubé

Enfin, concernant le F-150, on parle après tout du modèle le plus vendu de la catégorie depuis des lunes. Ses innovations en matière de commodités, mais aussi de rouages d’entraînement (première variante hybride) sont aussi à considérer lorsqu’on évalue le segment.

Chaque année, le même scénario se répète lorsqu’on compile nos votes ; les résultats les plus serrés possibles. Cette année, par un poil, c’est le Ram 1500 qui a récolté le plus de points. Son niveau de luxe y a assurément contribué.