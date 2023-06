Ram 1500 Rebel Lunar Edition 2023 Photo : Ram

• Ram propose ce printemps deux éditions spéciales à tirage limité.

• Les Rebel 1500 Lunar et 1500 TRX Lunar répondent à un besoin sans cesse croissant de personnalisation.

• Les deux modèles seront respectivement offerts à partir de 79 180 $ et 132 375 $.

Ram a aujourd’hui annoncé que deux nouvelles éditions exclusives rejoignaient la gamme pour 2023, soit les déclinaisons Rebel et TRX Lunar. Dotées d’une couleur extérieure unique (Gris céramique), elles viennent en rajouter pour les amateurs qui aiment la différence et des produits qui se démarquent.



« Nos clients passionnés nous disent que leurs camions Ram sont une extension de leur personnalité qui leur permet de se démarquer. Les éditions Ram 1500 Rebel et TRX Lunar sont des camionnettes à l’allure superbe, dotées de fonctions faciles à utiliser. Nous continuons à les écouter et à les satisfaire en offrant la meilleure combinaison d’équipements extérieurs et intérieurs uniques et de contenu pour une personnalisation encore plus poussée. »- Mike Koval Jr, le chef de la direction de la marque Ram



Dans le cas du Ram 1500 Rebel Lunar, il offre un design extérieur unique pour une personnalisation encore plus poussée. Il est livrable avec le groupe d’équipement Rebel de niveau 2 et le moteur V8 Hemi eTorque de 5,7 litres. À bord, on retrouve un écran tactile de 12 pouces qui abrite le système multimédia UConnect5, avec une page dédiée aux capacités et conditions hors route. Le modèle propose aussi des rétroviseurs extérieurs noirs, des sièges avant et un volant chauffants, ainsi qu’un siège conducteur offrant huit réglages électriques. Outre la peinture unique, on remarque aussi un graphisme Rebel sur le capot et la caisse, des logos, un pare-chocs et une calandre noirs, ainsi que des jantes noires brillantes de 18 pouces.



Le Ram 1500 Rebel Lunar sera offert à partir de 79 180 $, sans oublier les frais de 2095 $ pour le transport et la préparation.



Concernant la livrée Ram 1500 TRX Lunar, elle rehausse l’ensemble d’équipement TRX de niveau 2 et comprend des graphiques TRX sur le capot et la caisse, des jantes noires de 18 pouces, un toit ouvrant panoramique à deux sections, une doublure de caisse pulvérisée, des crochets d’arrimages à la boîte, un marchepied de caisse et un feu de freinage à DEL à la cabine. À l’intérieur, le cocon est marqué par des surpiqûres bleues, un logo « TRX » brodé sur le dossier des sièges, des touches de fibre de carbone, un volant à méplat en cuir et fibre de carbone, un logo unique à la console centrale et l’affichage tête-haute.

Cette édition profite bien entendu du V8 Hemi suralimenté de 6,2 litres, le bloc Hellcat de 702 chevaux et 650 lb-pi de couple.

Le Ram 1500 TRX Lunar sera offert à partir de 132 375 $. Les frais de transports et de préparation, dans ce cas, sont encore plus exorbitants à 2795 $.

Les deux éditions lunaires seront proposées en quantités extrêmement limitées ce printemps.

