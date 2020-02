Ram proposera une édition Classique de son Ram 1500 en 2019

La division Ram propose une camionnette renouvelée pour 2019, mais certains problèmes, notamment d’approvisionnement, ont fait en sorte qu’on n’arrive pas à répondre à la demande. Conséquemment, la firme a déjà annoncé qu’elle allait poursuivre la production du modèle actuel pour la prochaine année.

En fait, les « vieux » Ram 2019 seront commercialisés jusqu’à la fin de 2018, à tout le moins.

Et l’on a maintenant les détails entourant les caractéristiques des variantes qui seront livrables.

D’abord, celles-ci vont prendre le nom de 1500 Classique. Identiques à celles vendues l’an dernier, elles seront reconnaissables à l’emblème Classic qui prendra place sous le logo Ram 1500 que l’on retrouve sur les portières avant. Trois groupes esthétiques seront proposés ; deux avançant beaucoup de chrome, un autre au style où le noir va dominer.

Quatre habillages composeront la gamme 1500 Classique soit Tradesman, Express, Big Horn/Lone Star et SSV (Special Services Vehicle). Les modèles, offerts à meilleur prix, seront principalement destinés aux entreprises commerciales et aux acheteurs qui préfèrent des versions plus dénudées.

Malgré tout, les choix mécaniques comprendront toujours l’option du V6 de 3,6 litres de même que le fameux V8 HEMI de 5,7 litres. Le moteur de 3 litres turbodiesel sera même proposé plus tard en cours d’année. Trois types de cabines seront livrables, de même que trois longueurs de boîte.

Les prix n’ont malheureusement pas été communiqués par la compagnie. Si on nous a promis que la production allait se poursuivre jusqu’à la fin de la présente année, on ne sait pas encore si elle va se prolonger en 2019. Ce qu’on devine, c’est que le tout dépendra de la popularité de ces éditions. Il ne faudrait cependant pas s’attendre à ce que l’expérience dure trop longtemps. Quelque part l’an prochain, lorsque la « vraie » mouture 2019 va sortir des usines à un rythme d’enfer, on verra disparaître le modèle qui est parmi nous depuis 2009.