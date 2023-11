Ram apporte des changements importants à sa camionnette 1500 pour l’année 2025. Si l’on ne parle pas d’une nouvelle génération, les changements sont à ce point important qu’on aura l’impression de découvrir une nouvelle cuvée.

Sous le capot

Le plus grand bouleversement, c’est l’abandon du moteur V8 Hemi de 5,7 litres au profit du 6-cylindres en ligne Hurricane. Ce bloc turbo de 3,0 litres va offrir plus de puissance que le V8 sortant, ainsi qu’une meilleure économie de carburant (données à venir).

En tout, deux versions de cette mécanique vont être proposées. Une de configuration traditionnelle va livrer une puissance de 420 chevaux et un couple de 469 livres-pieds. Une variante HO (High Output) va suivre, cette fois pour livrer 540 chevaux et 521 livres-pieds de couple. Un troisième moulin sera au catalogue, soit le V6 Pentastar de 3,6 litres, un organe qui a fait ses preuves. Une boîte automatique à huit rapports va faire équipe avec ces engins.

Et l’on ne perdra pratiquement rien en matière de capacité, car il sera possible de remorquer 11 580 livres et d’en entasser 2300 dans la boîte avec cette mécanique.

Le Ram 1500 2025, intérieur Photo : Ram

À bord

À l’intérieur, d’autres changements importants, notamment avec une bonification des écrans et un rehaussement de la qualité, déjà la référence dans la catégorie. Pour les écrans, on va retrouver une unité de 12,3 pouces devant le conducteur pour les informations du bloc d’instruments, de même qu’une surface de 14,5 pouces pour le système multimédia UConnect5. Puis, pour la première fois dans la catégorie, le passager avant aura droit à son écran. La diagonale sera cette fois de 10,75 pouces et pourra diffuser quantité d’informations, qui ne seront bien sûr pas visibles de la position du conducteur.

Fait très intéressant, on va retrouver DEUX pavés de recharges pour téléphones cellulaires. L’équipement sera bien sûr riche (selon les versions) et des éléments comme un rétroviseur à affichage numérique et l’affichage tête-haute seront livrables. Ceux qui aiment tout gérer à partir de leur téléphone pourront même utiliser ce dernier comme clef d’accès.

Le Ram 1500 2025, calandre Photo : Ram

La gamme Ram 1500 2025

La famille du Ram 1500 va compter sur sept versions, dont une nouvelle déclinaison haut de gamme nommée Tungsten. Sous cette dernière, à partir de la base, on va retrouver les modèles Tradesman, Big/Horn Lone Star, Laramie, Rebel, Limited Longhorn et Limited.

Les prix sont à venir et seront dévoilés au fur et à mesure que se pointeront les variantes. Les premières sont attendues au premier trimestre de 2024, mais ça va aller au dernier pour la variante pourvue du moteur Hurricane HO.

Au même moment que la variante tout électrique 1500 REV. Mais ça, c’est une autre histoire.

Le Ram 1500 2025, trois quarts arrière Photo : Ram

Autres informations pertinentes

Comme mentionné, l’abondance des informations que l’on reçoit lorsqu’il est question d’une camionnette est hallucinante. Voici donc quelques autres éléments qui ont retenu notre attention.

Esthétiquement, quantité de petits changements sont au menu. Nous aurons l’occasion d’y revenir lors du lancement du modèle.

Les Ram 1500 2025 seront équipés d’un système de 2 kW comprenant des prises à l’intérieur de la boîte, à l’instar de l’approche Pro Power Onboard chez Ford. Ça pourra servir au branchement d’appareils, d’une télévision pour les fêtes en nature, etc.

Ram a aussi concocté un nouvel essieu arrière à couple élevé qui va améliorer le rendement des modèles équipés du moteur Hurricane HO de 3,0 litres. Livrable en configuration à deux ou à quatre roues motrices, un différentiel ouvert traditionnel ou à glissement limité va répartir automatiquement le couple entre les roues arrière afin de maximiser la traction livrable à chaque roue. Un différentiel arrière à blocage électronique, offert en option, va permettre au conducteur de bloquer ou de débloquer le différentiel au besoin, ce qui va améliorer l’adhérence du véhicule en cas de besoin.



Le Ram 1500 2025, deuxième rangée de sièges Photo : Ram

Quant à la version Tungsten, il y en a beaucoup à se mettre sous la dent. Elle va proposer un intérieur Indigo/Sea Salt qui va comprendre de nouveaux accents métalliques à double texture (patine platine/semi brillant) avec moletage en diamant, un revêtement en suédine au pavillon, aux montants A et B et aux écrans pare-soleil. On va aussi retrouver des sièges avant chauffants et ventilés en cuir Natura Plus matelassé de première qualité et offrant 24 réglages électriques, y compris pour la mémoire de la position et les fonctions de massage. Les sièges vont aussi proposer un support lombaire électrique et des appuie-tête à quatre réglages électriques.

Un écusson Tungsten placée sur la console centrale avec lettres métalliques incrustées et moletage en diamant va venir rehausser la présentation. Le numéro d’identification du véhicule sera aussi bien à vue.

Et ce n’est rien. Ram annonce aussi une nouvelle version hybride enfichable, la Ramcharger. Une brillante utilisation d’un nom tirer du passé. Jamais on n’aurait pu prévoir à l’époque qu’il pourrait servir de la sorte.

Pour tout savoir sur le Ram 1500 Ramcharger 2025, consultez ce lien.