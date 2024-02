• Auto123 effectue un premier essai du Ram 1500 2025.

Austin, Texas - Le Ram 1500 profite d’une mise à niveau pour l’année 2025. On ne parle pas d’une nouvelle génération pour cette camionnette proposée par la division de camions du groupe Stellantis, mais l’un des changements apportés est du genre que l’on retrouve lorsqu’une nouvelle cuvée est introduite.

Si vous ne le saviez pas déjà, on vous le donne en mille ; les moteurs V8 sont envoyés à la retraite et remplacés par un 6-cylindres en ligne de 3,0 litres connu sous le nom de Hurricane. Profitant de deux turbos, il sera proposé sous deux configurations, chacune offrant plus de puissance que le V8 Hemi de 5,7 litres qui est remercié.

Ça change l’expérience au volant, surtout pour le meilleur… et un peu pour le pire (la sonorité).

Outre ce changement majeur, on note des retouches au design, l’arrivée d’une nouvelle déclinaison, ainsi que la greffe aux modèles d’une nouvelle architecture électrique. Celle-ci permet à la marque d’en offrir un peu plus à certains égards en matière de sécurité.

Essai routier du Ram 1500 2025 Photo : D.Rufiange

Le moteur Hurricane

Attaquons d’emblée la question qui est sur toutes les lèvres concernant la nouvelle mécanique. La version régulière va proposer 420 chevaux et un couple de 468 lb-pi. Avec la variante H/O (pour High-Output), la prestation passe à 540 chevaux et 521 lb-pi de couple.

À titre comparatif, le V8 Hemi de 5,7 litres proposait 395 forces et un couple de 410 lb-pi. Ram explique qu’on perd un peu au change en matière de capacité de remorquage, mais très peu. Elle est à 11 580 livres plutôt que 12 750.

Le V6 Pentastar de 3,6 litres (aspiration naturelle, 305 chevaux et 269 lb-pi de couple) est toujours de la partie avec les deux versions d’entrée de gamme.

Sur papier, le nouveau bloc en donne plus. C’est ce que l’on a constaté au volant, surtout avec la variante H/O. On y revient.

Profil du Ram 1500 2025 Photo : D.Rufiange

L’autre question qui doit être posée avec une nouvelle mécanique du genre a trait à la fiabilité. Ram n’a pas la plus grande réputation en la matière et le nouveau bloc doit faire ses preuves. À la décharge de l’entreprise, ce n’est pas plus reluisant chez la concurrence américaine. On nous a assuré que le nouveau moteur avait été testé à fond, avec la reproduction, notamment, d’un cycle de vie de 10 ans et quelque 250 000 km d’utilisation, sur une période de huit semaines.

La seule chose qu’il est impossible de faire, c’est de tester l’épreuve du temps ; il faudra voir. La vidéo suivante, qui montre le moteur virevolter sur un dynamomètre, est intéressante, car elle fait voir qu’on vérifie aussi de quelle façon les liquides sont distribués et alimentés en condition extrême.

En bout de piste, c’est le temps qui va tout nous apprendre.

Le moteur de RAM 1500 2025 examiné par Auto123 Photo : D.Rufiange

Design du Ram 1500 2025

Vous n’aurez pas de difficultés à reconnaître ce Ram 2025, car les changements sont subtils et évolutifs, surtout.

À l’avant, les plus observateurs remarqueront que la grille a pris du volume… et que les lettres RAM ont été déplacées dans la partie supérieure de l’ouverture, à partir de leur position centrale. Des subtilités, tout comme le fait que huit traitements différents de cette grille soient au menu, afin de différencier chacun des modèles inscrits au catalogue. Plusieurs jantes sont nouvelles, aussi.

La grande nouveauté, c’est l’arrivée de la variante Tungsten. Cette dernière vient se positionner au sommet de la hiérarchie. Elle repousse les limites en matière de luxe, un domaine où Ram s’impose depuis quelques années. Les matériaux sont nobles, la présentation est colorée et mélange les surfaces (boiseries, appliques métalliques, cuirs, etc.) de belle façon. On note même de petites touches qui nous font comprendre qu’on est ailleurs. Par exemple, sur un modèle Rebel, les contrôles des sièges se trouvent… aux sièges. Au sommet de la famille, ces derniers sont à l’intérieur de la portière, comme chez Mercedes-Benz, par exemple.

Et c’est sans oublier les sièges avant offrant le massage ou la chaîne audio Klipsch et ses 23 haut-parleurs. Oui vingt-trois !

Ram 1500 2025, rouge Photo : D.Rufiange

Technologie : une nouvelle architecture électrique

Un des aspects qui est souvent oublié lors d’essais de nouveaux modèles a trait à la structure électrique. Cette dernière revêt une importance cruciale. Ce qu’une architecture électrique permet, c’est d’offrir des fonctions à la fine pointe, comme les mises à jour par la voie des airs, des systèmes avancés d’aides à la conduite, voire des fonctions de conduite semi-autonome. Pour que tout soit efficace, ça prend une structure offrant suffisamment de capacités.

Avec le Ram 1500 2025, on introduit une nouvelle architecture nommée Atlantis. Elle améliore le rendement du système multimédia Uconnect 5, permettant des opérations plus rapides qu’auparavant. Par exemple, en effleurant l’une des touches tactiles à l’écran, on peut s’attendre à une réaction en 0,5 seconde.

La plus grande capacité de l’architecture permet également à Ram d’offrir le système Active Driving Assist, soit une conduite semi-autonome de niveau 2. Ce n’est pas que ça aurait été impossible avant, mais l’efficacité aurait peut-être été moins bonne.

Bref, en offrant une structure électrique plus moderne, rapide et efficace, le véhicule peut à son tour en livrer plus.

Est-ce vraiment nécessaire ? Le débat fera toujours rage sur ce genre de technologie, mais plusieurs consommateurs s’attendent à toujours en retrouver plus.

Parlant du système de conduite semi-autonome, on nous annonçait qu’il fonctionnerait maintenant sur 125 000 miles (un peu plus de 200 000 km) de routes à travers le Canada et les États-Unis. On est loin des 1,1 million du système Super Cruise de General Motors.

L'intérieur du Ram 1500 2025 Photo : D.Rufiange

La conduite du Ram 1500 2025

Avec la version de base du moteur Hurricane, on peut dire que la puissance est amplement suffisante. La livraison de cette dernière est très linéaire. Avec une remorque à l’arrière, ce sera OK, sans plus. Avec la configuration H/O, là, c’est nettement plus probant. Notre dos s’écrase avec plus de force sur le dossier du siège à l’accélération. Nous avons noté une livraison un peu moins linéaire avec cette version. En fait, c’est plus progressif, ce qui devient impressionnant plus le régime moteur s’approche 4000, 5000 tours/min.

Lorsqu’il est question de reprises ou d’accélérations promptes à partir d’un point mort, une certaine paresse caractérise la réponse. C’est devenu typique de nos jours, avec la quantité d’électronique appelée à gérer tel ou tel système.

Notez que Ram ajoute un rapport de pont de 3.55 pour l’essieu arrière, en plus des 3.21 et 3.92 déjà offerts. À la fin, on vous dresse un portrait de la disponibilité de chacun.

Enfin, un mot sur la direction. En raison du poids moindre à l’avant (on parle de 90 livres), on a dû recalibrer la suspension et revoir la direction. Cette dernière est plus légère que jamais, et drôlement agréable ; ce Ram 1500 se conduit avec une facilité déconcertante.

Oh, les rétroviseurs surdimensionnés que vous pouvez voir sur la version Rebel représentent un irritant. Ils nous empêchent carrément de voir certains véhicules en virage et à terme, vous risquez de heurter quelques cyclistes au passage. Je chercherais une autre solution.

Écran multimédia de Ram 1500 2025 Photo : D.Rufiange

Les prix du Ram 1500 2025

Voici les prix de chaque variante au Canada. Tous sont 4x4.

- Ram 1500 Tradesman à cabine double - 59 445 $

- Ram 1500 Tradesman à cabine d’équipe - 60 945 $

- Ram 1500 Big Horn à cabine double - 62 945 $

- Ram 1500 Big Horn à cabine d’équipe - 64 445 $

- Ram 1500 Sport à cabine d’équipe - 74 945 $

- Ram 1500 Rebel à cabine d’équipe - 76 945 $

- Ram 1500 Laramie à cabine d’équipe - 81 445 $

- Ram 1500 Limited à cabine d’équipe - 93 945 $

- Ram 1500 Tungsten à cabine d’équipe - 106 945 $

Pour les combinaisons mécaniques possibles, c’est très simple. Avec les variantes Tradesman et Big Horn, on vous sert le V6 Pentastar de 3,6 litres. En option, la version régulière du 6-cylindres en ligne.

Avec les déclinaisons Sport, Rebel et Laramie, c’est la version régulière du 6-cylindres en ligne. Avec les modèles Limited (et Limited Longhorn) et Tungsten, c’est la High-Output.

Le tout nouveau Ram 1500 2025 Photo : D.Rufiange

En ce qui concerne les rapports de pont, c’est relativement simple également :

- 3.21 : de série avec les modèles Tradesman et Big Horn. Il n’est pas offert avec les autres.

- 3.55 : de série avec les versions Sport et Laramie, en option avec Tradesman et Big Horn.

- 3.92 : de série avec les variantes Rebel, Limited et Tungsten, en option avec Tradesman, Big Horn, Sport et Laramie.

Évidemment, selon le rapport de pont, on note une différence sur la livraison de la puissance.

Design extérieur du Ram 1500 2025 Photo : D.Rufiange

Le mot de la fin

Nous pourrions continuer longuement, ne serait-ce que pour décrire la dotation de chaque version, examiner les configurations de cabines, de caisses, etc. L’objectif ici était de se concentrer sur la nouvelle mécanique qui se montre probante.

Autrement, l’épreuve du temps va répondre à nos questions. La réponse de la clientèle va aussi être intéressante à surveiller.

Nous aurons l’occasion de vous revenir avec des essais plus complets des différentes variantes.

Points forts La puissance est au rendez-vous

La puissance est au rendez-vous Direction légère et agréable

Direction légère et agréable Niveau de confort qui demeure une référence Points faibles On s’ennuie de la sonorité du V8

On s’ennuie de la sonorité du V8 Fiabilité à prouver

Fiabilité à prouver Capacité de remorquage légèrement en retrait

Logo du Ram 1500 2025 Photo : D.Rufiange

Les concurrents du Ram 1500 2025

- Chevrolet Silverado 1500

- GMC Sierra 1500

- Ford F-150

- Toyota Tundra